Arrivati al quarto appuntamento con Il cantante mascherato 4, è giunta la quinta eliminazione tra le maschere protagoniste di questa stagione. Diversamente dalle scorse puntate, l’unico smascheramento di questa puntata è avvenuta tramite la maschera d’oro utilizzata da Christian de Sica durante la serata. La decisione è arrivata al termine dell’esibizione di Porcellino, protagonista di una delle incognite più intricate da sciogliere.

Nonostante Porcellino abbia dato parecchi indizi lasciando credere agli investigatori che sotto la maschera ci potesse essere l’attore Andrea Roncato (ha citato anche il tormentone “Ci do che ci do che ci do“), ha fatto un bel lavoro di depistaggio. Sicuramente per Rossella Erra che ha scommesso su quest’ultimo nome, ma la maschera non ha fregato tutti. De Sica infatti, sicuro della sua ipotesi, è andato a centrare la reale soluzione.

Sotto la maschera del Porcellino c’era infatti Maurizio Ferrini nei panni del suo iconico personaggio, la Signora Coriandoli.

“Non ne sbaglio una!” grida l’attore e regista. Le prime parole di Ferrini/Coriandoli post-svelamento “Ho questa personalità esuberante che non riesco a nascondere. Questo è il lato positivo, l’altro? Volevo arrivare in finale, un po’ mi dispiace” e ancora sul filo delle battute “Sono dimagrita un chilo a puntata quindi mi fermerò sui 4kg persi“. Ferrini dunque viene congedato tra gli applausi del pubblico.

Quello di Porcellino è stato l’unico svelamento in tutta la puntata, quasi un’anomalia se pensiamo che solitamente l’eliminazione avviene poi a fine puntata.

In vista della semifinale di sabato prossimo, cinque sono le maschere già qualificate: Squalo, Criceto, Ciuchino, Riccio e Cavaliere.

Le maschere che si batteranno nella semifinale de Il cantante mascherato saranno comunque sei in quanto il ballottaggio che vede Stella e Scoiattolo nero si consumerà in testa alla puntata di sabato prossimo, 15 aprile. La vincente tra le due rientrerà in gioco per cercare di conquistarsi un posto per la finale.