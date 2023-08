Il boss Daniele Bossari si rimette in marcia verso nuovi lidi del paranormale. L’indagatore (nonché conduttore tv e radio) ritorna su DMAX con Il boss del paranormal a partire da domani, martedì 22 agosto alle 21:25 con i primi due episodi in prima tv di questa nuova stagione.

Il programma centrato sul mondo del soprannaturale che ha avuto il suo esordio nel 2019, riprende il viaggio attraverso quei fenomeni apparentemente inspiegabili che accadono ogni giorno attorno a noi, per capire se dietro ciascuna di queste manifestazioni che sembrano soprannaturali si celi una spiegazione plausibile o se invece si tratti di un vero e proprio incontro con il paranormale.

Ufo, cacciatori di spiriti, presenze oscure, castelli infestati, apparizioni lungo autostrade deserte, inquietanti avvistamenti del mondo animale. Anche in questa edizione saranno esaminati decine e decine di filmati catturati da telecamere di sorveglianza, smartphone o strumentazioni all’avanguardia, il ‘boss’ racconterà gli eventi più strani accaduti a livello internazionale, che i contributi inviati dai telespettatori.

Non mancheranno gli esperti del PIT (Paranormal Investigation Team) ovvero la ‘squadra mobile’ di youtuber e cercatori di fantasmi, che in ogni puntata racconteranno rivelazioni relative alle loro ultime indagini.

Daniele Bossari a TvBlog: “Vi invito a provare quel sottile brivido di fronte all’ignoto”

A TvBlog in un’intervista realizzata nel 2021 (che trovate completa qui), Bossari ci disse (rivolgendosi ai nostri lettori): “Ovviamente invito tutti a vederlo. Per me la chiave è quello di lasciarsi meravigliare. Ho capito che ci sono tante persone anche molto giovani che guardano questo programma con i propri genitori, quindi si crea un dibattito nel 100% dei casi. C’è chi ci crede, chi è scettico. Invito tutti a provare quel sottile brivido (che può essere anche piacevole) di fronte all’ignoto. Può strapparti una risata, un sentimento di paura, ma ti fa sentire vivo.”

Il Boss del Paranormal, il programma

E’ una produzione MRK Productions per Warner Bros. Discovery.

Quando va in onda Il boss del Paranormal?

Tutti i martedì a partire dal 22 agosto 2023, alle ore 21:25 su DMAX.

Quanti episodi avrà Il boss del Paranormal?

Saranno 16 episodi della durata di un’ora.

Su che canale si trova DMAX?

Si trova sul digitale terrestre al canale 52, su Sky al canale 170 e su Tivusat al canale 28.