If You Love, come finisce la serie turca Mediaset e dove rivedere tutte le puntate

Ecco come si conclude la soap turca in onda su Canale 5 e dove è possibile rivedere gli episodi precedenti di If You Love.

Grande successo anche nel nostro Paese per If You Love, la soap turca (Ya Çok Seversen il titolo originale) pubblicata in Italia prima sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity (tra giugno e luglio 2024) e poi messa in onda in chiaro su Canale 5 a partire dal 4 agosto 2025.

La dizi trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset ruota intorno alla vita di Ateş Arcalı (interpretato dall’attore Kerem Bürsin), un uomo indipendente che ha sempre vissuto all’estero senza mai fidarsi di altri che non fossero se stesso. Spedito in collegio molto giovane a causa della morte della madre, Ateş non ha più fatto ritorno a casa.

L’altra protagonista di If You Love è la giovane Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan, nota al pubblico italiano anche per la parte di Melek in un’altra soap turca di grande successo come La notte nel cuore). Leyla non ha mai conosciuto la sua vera famiglia e vive ingannando le persone per guadagnare soldi facili. Ma come finirà If You Love e dove rivedere tutti gli episodi?

If You Love, come si conclude la soap con Ates e Leyla e dove rivedere le puntate

Ates, doppiato da Gabriele Vender nella versione per il pubblico italiano, è il secondogenito della famiglia Arcalı e fratello di Umut. Fin da quando era bambino ha lasciato le casa di famiglia senza mai farvi ritorno, arrivando fino a rinnegare le proprie origini. Ha trascorso gran parte della sua vita in varie parti del mondo.

L’incontro con Leyla avviene nell’albergo di proprietà di Ates. Per ritrovare la sua famiglia, Leyla architetta una frode matrimoniale con una banda di truffatori insieme a Yakup, Onur, Meryem e Barış (che si spacciano per la sua famiglia). La ragazza fa dunque parte di una banda che organizza matrimoni truffa al solo scopo di trafugare i gioielli regalati ai finti sposi dagli invitati.

Ates e Leyla si incrociano nell’ascensore dell’hotel mentre Leyla sta scappando dal suo pseudo marito Husan. In seguito la giovane comincia a prestare servizio nella villa della famiglia Arcali e tra lei e Ates, malgrado le evidenti differenze, scatta la scintilla. La loro storia d’amore è però destinata a complicarsi quando Ates scopre la verità sul passato della sua ragazza, a partire dalle attività illecite che l’hanno vista coinvolta.

La cosa porterà tensioni e conflitti nel rapporto tra i due innamorati che decidono infine di sposarsi così da ottenere la tutela di Ilgaz, Aydos e Beritm, i fratelli minori di Ates, orfani dopo la morte dei genitori. If You Love si conclude con il ritorno inaspettato di Ates (inizialmente determinato a partire per la Spagna) all’udienza.

Qui il giovane riesce a convincere il giudice a dargli la custodia dei tre bimbi. La dizi termina con la festa organizzate per celebrare la recuperata armonia familiare. Ates, Leyla e i bambini si riscoprono finalmente uniti. Le puntate di If You Love possono essere riviste in streaming gratuito sulla piattaforma di Mediaset Infinity.