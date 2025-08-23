If You Love, anticipazioni: Ates e Leyla si sposano, ma sull’altare accade la tragedia

Matrimonio con tragedia per Ates e Leyla? Nelle prossime puntate di If You Love, rivelano le anticipazioni, Ates chiederà la mano di Leyla. Ma la cerimonia assumerà tinte drammatiche e l’epilogo non sarà certo all’insegna del lieto fine. Negli episodi andati in onda a fine agosto su Canale 5 Ates ha organizzato la sfilata di moda per celebrare la madre Julide.

Fusun, dopo aver scoperto la presenza di Hanzade nella giuria, si è scontrata con suo nipote. Successivamente la donna ha insistito con Leyla affinché recuperasse i documenti che provavano la volontà da parte di Ates di spedire in collegio i fratellini. Dopo l’assenso iniziale, Leyla ha fatto poi marcia indietro quando si è accorta che il protagonista non aveva firmato i moduli di iscrizione. Intanto Ates ha atteso Leyla tutta la notte prima di vedere che rientrava con Onur.

Anticipazioni If You Love, matrimonio con colpo di scena per Ates e Leyla

Le anticipazioni della dizi turca di Canale 5 rivelano che Ates chiederà a Leyla di sposarlo per un suo tornaconto personale. Ma durante la cerimonia rivelerà di aver scoperto le sue menzogne. Leyla a quel punto fuggirà dalle nozze. Grazie ad alcuni video di sorveglianza in un negozio Ates verrà a sapere che è stata proprio Leyla a fargli riavere l’abito disegnato da sua madre.

Ates chiederà alla ragazza di convolare a nozze con lui insistendo per far celebrare il matrimonio il fine settimana successivo alla sua proposta. Leyla apparirà intenzionata a raccontare al suo futuro sposo la verità sul suo avvicinamento, ma alla fine si tirerà indietro per il timore di perdere, insieme all’amore di Ates, anche l’affetto dei bambini.

I timori della ragazza aumenteranno quando Ates le chiederà se ha qualche segreto da rivelargli prima di diventare sua moglie. Durante il matrimonio Ates prenderà la parola dopo la pronuncia dei voti nuziali e la firma del matrimonio. A quel punto accuserà la donna che ha appena sposato di essere una truffatrice professionista e di averlo sempre ingannato raccontandogli una serie di menzogne.

Leyla, rimasta senza parole, scapperà dalla scena delle nozze. A questo punto il pubblico avrà modo di assistere ad alcuni flashback che provvederanno a ricostruire gli antefatti che hanno preceduto il matrimonio. Si scoprirà così che Ates ha incontrato tutti i finti mariti di Leyla ai quali ha consegnato del denaro in cambio del loro silenzio.

Dopodiché Ates ha ritirato ogni denuncia contro la banda di Yakup. Dopo la cerimonia, Leyla verrà aiutata da sua madre Firuze che pagherà per lei il conto dell’hotel e le porterà degli abiti da indossare al posto del vestito da sposa. Nel frattempo Ates cercherà di voltare pagina, ma dimenticare il matrimonio lampo con Leyla si rivelerà più complicato di quanto preventivato.