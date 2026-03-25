Ibiza Altea: età, la morte del compagno, studi, dove vive, profilo Instagram. Tutto sulla concorrente del Gf Vip

Ibiza Altea è una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. La giovane modella e madre ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico, non solo per la sua bellezza e determinazione, ma anche per il percorso di vita che l’ha resa una delle figure più affascinanti e complesse della casa.La sua storia personale, segnata

Ibiza Altea è una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 2026 del Grande Fratello Vip. La giovane modella e madre ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico, non solo per la sua bellezza e determinazione, ma anche per il percorso di vita che l’ha resa una delle figure più affascinanti e complesse della casa.

La sua storia personale, segnata da un dolore immenso e da una forza straordinaria, è stata condivisa con il pubblico, che ha potuto apprezzare la sua resilienza e il suo spirito di rinascita.

Origini e formazione: una vita divisa tra due culture

Ibiza Altea è nata il 17 giugno 1999 ad Atlanta, Georgia, ma la sua vita è stata fin da subito influenzata dalle sue radici italiane. Cresciuta tra Vicenza e Milano, la giovane modella ha avuto modo di vivere a stretto contatto con due culture diverse, una ricchezza che le ha permesso di sviluppare una mentalità aperta e curiosa.

Figlia di Priscilla, una cantante americana, e di Angelo, ex parlamentare e giornalista sardo, Ibiza ha avuto la fortuna di essere cresciuta in un ambiente multiculturale che ha segnato in modo determinante la sua visione del mondo.

Questa “doppia anima” ha contribuito a formare la sua personalità, rendendola una persona empatica e sempre pronta a confrontarsi con nuove esperienze e sfide.

Carriera: una modella e attrice in ascesa

Ibiza Altea ha intrapreso sin da giovane la carriera nel mondo dello spettacolo, prima come modella e poi come attrice. Dopo essersi trasferita a Milano, la città che l’ha accolta e che ha dato un grande slancio alla sua carriera, ha iniziato a partecipare a vari progetti e a farsi strada nel panorama della moda e dello show business.

La notorietà per Ibiza è arrivata nel 2025, quando ha partecipato al reality Too Hot to Handle di Netflix, la versione italiana del programma che le ha garantito grande visibilità sui social e una solida base di follower, che oggi ammontano a oltre 120.000 su Instagram. Durante il programma ha anche avuto una relazione con Davide Iaià, che ha avuto una breve durata ma che ha contribuito a far conoscere ancora di più la sua figura al pubblico italiano.

Il dolore di una giovane madre: la morte del compagno e la forza per andare avanti

Dietro la bellezza e il sorriso di Ibiza, si nasconde una storia dolorosa che l’ha segnata profondamente. Ibiza è madre di Angel Gabriel, un bambino che ha avuto dal compagno Davide Pilotto, un calciatore la cui vita è stata tragicamente spezzata in un incidente stradale nel 2020. All’epoca, Angel Gabriel aveva solo sei mesi.

La perdita di Pilotto ha rappresentato un punto di svolta nella vita di Ibiza, costringendola a crescere rapidamente e a trovare la forza per andare avanti da sola, come madre single.

In diverse occasioni, la giovane modella ha raccontato apertamente il suo dolore e la sua lotta per affrontare il trauma della morte del compagno. “Io e mio figlio ci siamo autocurati”, ha dichiarato al Grande Fratello Vip, sottolineando quanto sia stato difficile, ma anche quanto il suo legame con il piccolo Angel Gabriel l’abbia spinta a non mollare mai.