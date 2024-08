Le due serie, la prossima stagione, avranno degli episodi inediti in esclusiva su Disney+ e su Hulu negli Stati Uniti. E c’è chi pensa sia un primo passo per spostare sulle piattaforme definitivamente

I Simpson e I Griffin, nel nostro Paese, sono diventati famosi grazie ad Italia 1, che li ha trasformati in un imperdibile appuntamento pomeridiano per intere generazioni di giovani telespettatori: e se le due serie, colonne portanti della tv generalista anche negli Stati Uniti, diventassero delle esclusive dello streaming? Andiamo con ordine.

Simpson e Griffin, stagioni record su Fox Usa

L’ipotesi che i due cartoni animati si spostino sulle piattaforme, diventando contenuti esclusivi del nuovo modo di fruire dei prodotti destinati al piccolo schermo, per ora resta, appunto, una ipotesi. Negli Stati Uniti I Simpson si accinge ad andare in onda, dal 29 settembre 2024, con la stagione numero 36, grazie al doppio rinnovo ottenuto dalla Fox due anni fa.

Da tempo, ormai, la serie creata da Matt Groening detiene i record di comedy più longeva, serie animata più longeva e programma di prime time più longevo nella storia della tv statunitense. E con la stagione 36 gli episodi supereranno quota 800.

Si difende bene anche I Griffin, che quest’anno compie 25 anni: era il 1999 quando Seth MacFarlane portò in tv un modo politicamente scorretto ma irresistibile, ispirato proprio alla comicità dei Simpson. La stagione 23 de I Griffin (ricordiamo che la serie “saltò” due stagioni tra il 2003 e il 2005, quando la Fox dopo averla cancellata decise di riportarla in onda grazie al successo delle vendite dei dvd e delle repliche) andrà in onda in midseason, quindi nell’inverno del 2025.

Gli episodi speciali in streaming

Con l’avvento delle piattaforme, sia I Simpson che I Griffin sono diventati contenuti preziosi per i cataloghi streaming, sia per la forte fanbase che entrambe le serie hanno che per la quantità di episodi prodotti. Negli Stati Uniti, I Simpson sono disponibili su Disney+, mentre I Griffin su Hulu, piattaforma non attiva in Italia, dove tutti e due i cartoni si trovano su Disney+.

Già negli anni scorsi I Simpson hanno prodotto dei corti animati disponibili in esclusiva streaming. Il prossimo passo, come annunciato nei giorni scorsi al D23, l’evento voluto dalla Disney per presentare le proprie novità, sarà riservare alla piattaforma degli episodi assolutamente inediti.

Così, se dal 2 ottobre la stagione 35 sarà disponibile su Disney+ (in Italia arriverà dopo la messa in onda in prima tv su Italia 1), entro fine anno sulla piattaforma saranno caricati quattro episodi inediti e in esclusiva. I titoli sono “The Past and the Furious,” “Yellow Planet” e “O C’mon All Ye Faithful”: quest’ultimo sarà un doppio episodio natalizio.

Per quanto riguarda I Griffin, invece, nei mesi scorsi era stato annunciato che due speciali sarebbero stati messi a disposizione degli abbonati ad Hulu nel corso dell’anno: uno, a tema Halloween, sarà disponibile dal 14 ottobre, mentre l’altro deve ancora avere una data di uscita.

I Simpson e I Griffin passano a Disney+?

La ragione di questi speciali, evidentemente, sta nella volontà di Disney (di cui Fox ed Hulu fanno parte) di spingere sui contenuti delle proprie piattaforme, offrendo agli abbonati non solo la possibilità di rivedere episodi già andati in onda, ma anche di vederne di nuovi.

C’è chi si chiede, però, se così facendo la corsa delle due serie in tv sia al capolinea. Con I Simpson e I Griffin la Fox ha costruito la famosa Animation Domination, la domenica sera a contenuti animati che nel corso degli anni si è arricchita di numerosi altri titoli, più o meno di successo (come Bob’s Burgers, altra longeva serie del canale, giunta a 15 stagioni).

Con gli episodi inediti ed in esclusiva streaming, Disney vuole tastare il terreno e capire quanto i fedeli spettatori delle due serie siano disposti a pagare un abbonamento per vedere nuovi episodi. Un esperimento che, se dovesse portare buoni risultati, potrebbe spingere Springfield e Quahog sui lidi dello streaming.

Questo non significherebbe per forza la chiusura dell’Animation Domination: come detto, Fox in questi anni ha prodotto non poche serie animate che si alternano nel corso delle stagioni, affiancando i titoli più forti. Certo è che, senza le famiglie Simpson e Griffin a traghettare pubblico verso nuovi mondi animati, tenere in piedi un’intera serata di animazione sarebbe più difficile.