I Simpson, finale amaro: chi muore nella 36esima stagione, l’inattesa scomparsa

È cosa nota: i colpi di scena stanno alle serie tv come il sale sta alle pietanze. Le sorprese servono a dare sapore. Gli strappi urtano, fanno male. Ma al tempo stesso tengono alta la soglia dell’attenzione. Alcune svolte definitive rischiano però di scatenare la rivolta da parte del pubblico. Un esempio da manuale lo mostra il finale amaro di uno dei cartoon più amati al mondo: I Simpson.

L’episodio conclusivo della 36esima stagione si intitola Estranger Things, cioè “Le cose più strane”. Nella nuova stagione della bizzarra e simpatica famiglia “gialla” i fan assisteranno alla morte di uno dei personaggi più iconici della serie animata statunitense in onda in Italia tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, su Italia 1. Il finale lascerà l’amaro in bocca ai numerosi fan dei Simpson.

Finale amaro per I Simpson: la morte inattesa di uno dei personaggi storici

L’episodio finale della stagione numero 36 de I Simpson sarà ricordato per la morte di una grande protagonista della serie creata nel 1987 da Matt Groening: Marge Simpson, moglie di Homer e mamma di Bart, Lisa e Maggie. La puntata parte dalle preoccupazioni di Marge, che si chiede se Bart e Lisa riusciranno a rimanere così legati anche in età adulta.

Gli sceneggiatori a questo punto introducono un salto temporale di ben 35 anni. I due fratelli Simpson sono ormai diventati grandi. Ma soprattutto Marge non c’è più. Lisa si riferisce a lei come alla «defunta madre». Homer invece è ancora vivo, ma viene trascinato via dai servizi sociali dopo un reclamo di Lisa sulle condizioni di vita dell’ormai anziano genitore.

I fan scoprono così una Lisa inedita, diventata una donna in carriera e di successo: commissario di alto livello della NBA femminile. Bart invece è il gestore di una casa di riposo (ovviamente abusiva e senza licenza). La svolta matura nel momento in cui Lisa trova una lettera accorata della madre da leggere dopo la sua scomparsa. C’è anche un video in cui Marge parla direttamente ai suoi figli.

Si tratta di una Marge ancora giovane (morta dunque molto tempo prima) che esorta i figli a onorare Homer nel caso in cui – evenienza che lei per prima reputa poco probabile – dovesse morire prima del marito. Invece le cose andranno proprio così. Il finale della 36esima stagione ci dice che Marge morirà prima di Homer.

Colpiti dalla lettera della madre passata da tempo a miglior vita, i due fratelli decidono di fare marcia indietro. Lisa e Bart si impegnano così per riportare a casa il padre. Il loro tentativo di far uscire Homer dalla struttura per anziani è coronato dal successo. L’episodio si chiude con un grande classico dei Simpson.

Quando muore effettivamente Marge?

Il gran finale vede tutta la famiglia seduta sul divano a guardare alla televisione l’ennesima puntata di Grattachecca & Fichetto. C’è anche Marge. Ma non più seduta sul divano quanto su una nuvoletta. Marge è in cielo, dove la si vede sorridere e chiacchierare con Ringo Starr dei Beatles. Quando morirà effettivamente Marge però non si sa.

Annuncio della morte imminente di Marge o futuro ipotetico? Non è dato saperlo. Di sicuro è bastato a scatenare la vibrante protesta degli appassionati, preoccupati al pensiero di non poter più vedere la moglie di Homer i suoi lunghissimi capelli blu raccolti a “cofana”.

Nell’universo Simpson le morti infatti sono “permanenti” (come mostrano gli esempi di Maude Flanders, Bleeding Gums e Edna Krabappel). È sicuro invece che la 36esima stagione non sarà l’ultima de I Simpson. Lo scorso aprile i produttori hanno annunciato di aver messo in cantiere altre quattro stagioni.