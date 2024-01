Sabato 27 gennaio, in prima serata, su Canale 5, terzo appuntamento con C’è posta per te 2024, il people show con la conduzione di Maria De Filippi.

Diverse le storie che la conduttrice racconterà in studio e tante anche le persone che si alterneranno davanti alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una specie di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Naturalmente non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso e volentieri il regalo che i protagonisti fanno ai propri amati.

C’è posta per te 2024 anticipazioni terza puntata 27 gennaio: gli ospiti

La conduttrice Maria De Filippi, mediante parole toccanti e significative, porta, ogni sabato, nelle case degli italiani coinvolgenti ed emozionanti storie di vita quotidiani, legami pronti ad essere ricostruiti, seconde chances e amori mai scordati. Tutto questo e molto altro ancora per una serata all’insegna delle forti emozioni, profondi riflessioni, sorrisi e indimenticabili regali.

Unico ospite della terza puntata sarà l’attore di fiction e cinematografico Luca Argentero. Il partecipante della terza edizione del Grande Fratello è ogni giovedì su Rai 1 con la terza stagione del medical Doc – Nelle tue mani con Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. Nella fiction Argentero interpreta il dottor Andrea Fanti, che a seguito di un’aggressione culminante con un colpo di pistola torna 12 anni indietro con la memoria. Argentero aiuterà quindi Maria De Filippi ad organizzare una sorpresa.

C’è posta per te 2024: i postini

A consegnare l’invito di Maria, anche quest’anno, confermati, nelle vesti di postini, Andrea Offredi, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Giovanni Vescovo.

C’è posta per te 2024 terza puntata 27 gennaio: dove vederla in diretta tv e live streaming

Per seguire l’appuntamento di questa sera con C’è posta per te occorrerà sintonizzarsi alle 21:35 circa su Canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. Noi di TvBlog seguiremo tutta la puntata, minuto per minuto, con il liveblogging.