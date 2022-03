E alla fine arriva… la sorpresa. Dopo mesi in cui cast, autori e produttori di How I Met Your Father avevano garantito che la loro serie non avrebbe avuto nella sua prima stagione alcun protagonista di How I Met Your Mother, la serie da cui -titolo docet- deriva, nel finale di stagione appena distribuito negli Stati Uniti da Hulu è arrivata la smentita. E che smentita!

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA STAGIONE DI HOW I MET YOUR FATHER-

L’ultima puntata della comedy vede la protagonista Sophie (Hilary Duff) entrare nel mitico MacLaren’s, il pub che per nove stagione ha accolto i cinque protagonisti della serie originale. La giovane non sa come comportarsi con Jesse (Chris Lowell), la cui relazione è appena agli inizi.

Jesse sta rinunciando al suo sogno di diventare musicista per stare con Sophie, cosa che spaventa la protagonista. E proprio nel sopra citato pub, incontra niente meno che Robin (Cobie Smulders). Considerato che lo spin-off è ambientato nel 2022, sappiamo che Robin da tempo si è separata da Barney (Neil Patrick Harris) ed è ancora ben lontana da riavvicinarsi a Ted (Josh Radnor).

Robin, la cui carriera da giornalista è invece decollata, dà a Sophie un prezioso consiglio:

“Non sprecare il tuo tempo ad avere paura. La paura può farti scappare da cosa che potrebbe essere buone, anzi, fantastiche! Cose che dovrebbero far parte della tua storia… Io sono stata sposata, sono stata single, sono state tutto nel mezzo, e le uniche scelte per cui provo rammarico sono quelle che ho fatto seguendo la paura”.

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, creatori della serie, hanno spiegato a TvLine di avere avuto in mente l’idea di invitare un personaggio chiave della serie originale fin dalle prime fasi della creazione dello spin-off. Ad aiutarli, Craig Thomas e Carter Bays, creatori di How I Met Your Mother ed anche produttori della serie derivata, che hanno per primi contattato Smulders.

“Come l’hanno chiamata ha detto ‘Quando vi servo?’, ha detto subito di sì” , rivela Pamela Fryman, regista di entrambe le serie tv. Per permetterle di girare la scena senza compromettere i suoi impegni con la Marvel a Londra, la scena vista nell’ultima puntata è stata in realtà girata nelle prime settimane di produzione della comedy. Ovviamente, per mantenere il segreto, le sue scene sono state tolte dai copioni che sarebbero dovuti uscire dagli studi.

“Quando è arrivata sul set, mi sono seduta con lei e con Hilary per provare la scena. A Cobie ci sono voluti quattro-cinque secondi per ritornare nei panni di Robin”, aggiunge la regista, che non ha nascosto l’emozione di aver avuto sul set un’attrice con cui ha lavorato al successo della serie originale, diventata un cult.

L’arrivo a sorpresa di Robin potrebbe fare da apripista alla presenza dentro How I Met Your Father degli altri protagonisti di How I Met Your Mother? Il clima tra produttori, regista ed il cast storico è ottimo, il che potrebbe far pensare a qualche altro comparsata nel corso della serie che, però, vuole continuare a mantenere una propria indipendenza e non pesare troppo sulle storie già raccontate. Vedremo se sarà così: How I Met Your Father -già rinnovato per una seconda stagione- debutterà in Italia su Disney+ a partire dall’11 maggio 2022.