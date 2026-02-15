“Ho dovuto smettere…”, la confessione shock dell’allievo di Amici 25: fan sorpresi

Le emozioni e i colpi di scena nella scuola di Amici 25 non si fermano e, in vista del serale, un allievo si è lasciato andare ad un’inaspettata confessione.

Nonostante alla fase serale di Amici 25 manchi davvero pochissimo, nelle scorse settimane, la scuola ha accolto nuovi allievi che, con molto impegno, stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per conquistare una delle dodici maglie disponibili per il serale. A varcare la porta della scuola sono stati quattro ballerini: Antonio che ha conquistato un banco vincendo la sfida con Maria Rosaria, Simone e Giulia per i quali ha chiesto un banco, ottenendolo, Veronica Peparini e Nicola che ha ottenuto una maglia su richiesta di Alessandra Celentano.

I nuovi allievi, oltre a dover dimostrare di meritare un posto nel serale, devono provare a farsi conoscere dal pubblico. Il tempo, però, è poco e così gli allievi provano ad aprirsi con delle confessioni inedite anche sul proprio passato come ha fatto un ballerino che ha commosso tutti con il racconto di un momento difficile che ha dovuto affrontare.

La struggente confessione di Antonio ad Amici 25

Durante la puntata del daytime di Amici 25 del 12 febbraio 2026, Antonio Stillante che spera sia di arrivare al serale che di portare a casa la vittoria, si è lasciato andare ad uno sfogo su quella che è stata, finora, la sua vita. Antonio ha così raccontato che è un onore essere nella scuola di Amici sottolineando di non aver mai vissuto un’esperienza come quella che sta vivendo.

Antonio, poi, aprendo il cassetto dei ricordi, ha svelato qualche dettaglio in più del suo passato: “Ho iniziato a ballare quando avevo 5 anni, ma è diventata una cosa seria quando mi sono trasferito in Sicilia, lì ho capito di voler diventare campione del mondo”.

Il percorso da ballerino, però, non è stato facile per Antonio. Nonostante il talento e una passione vera, Antonio ha dovuto fare un passo indietro a causa dei problemi economici della sua famiglia. La mamma che era sola con i figli e per finanziare la passione del figlio ha dovuto affrontare ulteriori problemi economici che, ad un certo punto, sono diventati insostenibili portando così Antonio a lasciare per un periodo la danza.

“Dopo il mondiale, ho dovuto smettere di fare questo percorso e non potevo più continuare a fare finta di niente, così ho preso la decisione di tornare a casa e aiutare mia mamma lavorando”, ha raccontato Antonio. La passione per la danza, però, non è mai scemata al punto che Antonio ha poi deciso di fare il provino per Amici arrivando a fare la sfida contro Maria Rosaria conquistando un posto nella scuola.

Ora, con una grande voglia di farcela, Antonio spera non solo di conquistare un posto nel serale ma di dare una svolta alla sua vita professionale.