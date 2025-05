Hercai, prossime puntate: Miran vittima di un gravissimo incidente, morirà?

Non mancheranno i colpi di scena e gli eventi drammatici nei prossimi episodi di Hercai – Amore e Vendetta, la dizi turca trasmessa nella prima serata del lunedì su Real Time. Le anticipazioni delle prossime puntate – in onda a partire dalle 21:30 – rivelano infatti che Miran sarà vittima di un gravissimo incidente stradale.

Le condizioni del protagonista di Hercai (che in turco significa “Orgoglio”) si riveleranno fin da subito molto serie. Al punto da fare temere per la sua vita. Tutti saranno in angoscia per lui, in prima fila Reyyan, disperata al solo pensiero di poter perdere per sempre l’uomo che ama. Nei prossimi episodi i due appariranno sempre più complici e innamorati, tanto da fare sembrare un pallido ricordo del passato gli screzi e le vendette di un tempo.

Hercai, anticipazioni: Miran rischia la vita a causa di gravissimo incidente, sopravviverà?

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia emerge che nei prossimi appuntamenti di Hercai – Amore e Vendetta le trame assumeranno una piega drammatica con il violento incidente stradale di Miran. L’urto dekla sua auto sarà fortissimo e l’impatto farà perdere immediatamente conoscenza al giovane protagonista (interpretato da Akın Akınözü). Immediatamente scatterà la corsa in ospedale.

I medici le tenteranno tutte per salvargli la vita ma le possibilità di sopravvivenza si riveleranno davvero risicate. Il personale medico dell’ospedale comunicherà a Reyyan, accorsa nel frattempo al capezzale di Miran, che la situazione è davvero disperata. Miran finirà in coma profondo e le speranze per lui saranno ridotte al lumicino. Non ci sarà più nulla da fare?

Le anticipazioni turche di Hercai – libero adattamento del romanzo omonimo firmato dalla scrittrice turca Sümeyye Ezel – rivelano che Miran non morirà. Si risveglierà dal coma. A cambiare il corso degli eventi, che appariva ormai tracciato, saranno le lacrime e le preghiere di Reyyan. La giovane mostrerà di essere profondamente innamorata di Miran che al suo risveglio, una volta riacquistate le forze, le farà una promessa destinata a sconvolgere gli equilibri e la volontà di rivalsa della famiglia.

Intimamente scosso dalle preghiere e dalle parole di Reyyan, Miran deciderà di spezzare le catene della vendetta. Tuttavia la sua decisione farà andare su tutte le furie Azize. La nonna minaccerà apertamente il nipote: se Miran dovesse realmente rinunciare a portare avanti il piano di vendetta e perdonare i Sadoglu, sarà lei a trasformarsi nel suo peggior nemico.

Azize avvertirà dunque il nipote: la sua vendetta si abbatterà su di lui nel caso in cui si decidesse effettivamente a sotterrare l’ascia di guerra. Miran si troverà a un bivio. Quale sarà la sua scelta? Hercai – Amore e vendetta, soap giunta già alla sua terza stagione, viene trasmessa ogni lunedì in prima serata su Real dalle 21:30 circa in avanti.