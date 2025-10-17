Herbert Ballerina: età, fidanzata, laurea, dove vive, il rapporto con Stefano De Martino

Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano, è originario di Campobasso, in Molise, e oggi ha 45 anni. Famoso per essere un comico televisivo, è protagonista di diversi programmi televisivi. Dove vive, qual è il legame con Stefano De Martino, cosa ha studiato e chi è la fidanzata: tutto sul personaggio tv.

Non tutti sanno che dopo il liceo ha deciso di proseguire gli studi al DAMS di Bologna, dove ha conseguito una laurea. Successivamente si è trasferito a Milano dove ha iniziato a lavorare con la casa di produzione di Maccio Capatonda. La vera svolta è arrivata quando Checco Zalone l’ha scelto per una parte nel film “Che bella giornata”, lungometraggio che è entrato nella storia del cinema italiano per il record di incassi al botteghino.

Dove vive Herbert Ballerina, chi è la fidanzata e qual è il legame con Stefano De Martino

Herbert Ballerina al momento vive a Milano e proprio negli ultimi tempi sta ottenendo un grande successo. Anche la compagna, Lucia Di Franco, anche lei attrice. Entrambi sono meridionali, è nel capoluogo lombardo che hanno iniziato a lavorare e consacrare le rispettive carriere nel mondo dello spettacolo.

Tempo fa in un’intervista Herbert Ballerina spiegò che la vivono entrambi la loro storia in modo molto semplice, convivono e le cose sembrano procedere per il meglio. Un altro grande successo per Herbert Ballerina è arrivato con la partecipazione a Bar Stella, programma di Stefano De Martino, con il quale oggi ha un grandissimo rapporto d’amicizia. Memorabile la sorpresa che gli ha fatto nel corso di una puntata di Affari Tuoi in occasione del compleanno del conduttore, da quel momento è diventato ospite fisso del programma, novità che da molti sarebbe stata vista come un tentativo della Rai di battere La Ruota della Fortuna nella lotta per gli ascolti.

Ad ogni modo lui e De Martino hanno una grande complicità e quando sono assieme in televisione il divertimento per il pubblico è assicurato. Capita spesso di vederli anche lontano dalle telecamere assieme, a dimostrazione che tra di loro è nata una grande amicizia. Tempo fa l’attore molisano in un’intervista, parlando del suo rapporto con lo show man napoletano, ha detto: ““E’ stato un bellissimo incontro tra me e Stefano perché ci siamo trovati in un momento comunque particolare tutti e due della nostra vita (…). Lo devo ringraziare tanto perché comunque con Bar Stella, con stasera Tutto è Possibile sono tornato anche molto in voga. Poi ci troviamo molto bene, siamo amici, è stato un bell’incontro”.

Parole che avranno fatto senza ombra di dubbio molto piacere a Stefano De Martino. Herbert Ballerina oltre ai programmi con il conduttore napoletano, ha preso parte a LOL, al Gialappa’s Show e Celebrity Hunted, confermandosi un comico molto apprezzato dal pubblico.