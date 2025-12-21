Heather Parisi: età, marito e figli, dove vive, il rapporto con la figlia Jacquiline, la lite con Lorella Cuccarini

Arrivata in Italia dagli stati Uniti, con il suo talento, la sua bravura ma anche la sua bellezza e la sua professionalità, Heather Parisi ha conquistato l’affetto del pubblico diventando una delle donne del mondo dello spettacolo più amate e di maggior successo. Simbolo della televisione italiana tra la fine degli anni ’70 alla metà dei ’90 è stata una vera icona non solo con i suoi look ma anche con i suoi successi musicali come i brano Cicale e Disco Bambina.

Nata a a Hollywood, in California, il 27 gennaio 1960, Heather Parisi è figlia di Anna Parisi e Norman Werby che si sono separati quando lei aveva solo un anno. Al padre si è riavvicinata dopo diversi anni quando a 28 anni lei lo inviterà in Italia per un ricongiungimento. Sin da piccola si dedica alla danza e a 13 anni si trasferisce da sola a San Francisco, mentre a 15 va a New York per studiare con l’American Ballet.

La sua avventura in Italia comincia nel 1978 quando, durante una vacanza, viene notata da Franco Miseria che la presenta a Pippo Baudo e il debutto in tv arriva nel 1979 nel varietà “Luna Park” condotto proprio da Baudo. Da quel momento, la carriera della Parisi decolla come ballerina e showgirl e nel 2018 è stata anche giudice del serale di Amici di Maria De Filippi.

La rivalità con Lorella Cuccarini

Per anni si è parlato di una presunta rivalità tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi. Tutto è iniziato nel 2016 quando Parisi ha dichiarato di aver ricevuto un trattamento diverso dalla Cuccarini nel programma “Nemicamatissima”. Qualcuno ha ipotizzato che la rivalità tra le due era nata nel 1985 quando Pippo Baudo scelse la Cuccarini per Fantastico.

Tuttavia, a smentire tutte le voci di rivalità, ai microfoni di Belve, la Parisi ha dichiarato: «Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale. Io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa».

La vita privata e il rapporto difficile con la figlia Jacqueline

Heather Parisi è mamma di quattro figli. Dal matrimonio con Giorgio Manenti, conosciuto nel 1993, è nata la primogenita Rebecca che l’ha resa nonna della piccola Sole. Il matrimonio tra i due è finito con un divorzio nel 1999. Successivamente, ha avuto una storia con l’ortopedico piacentino Giovanni Di Giacomo con cui ha avuto la seconda figlia, Jacqueline, compagna di Ultimo con cui ha avuto il figlio Enea.

Dopo la fine della storia con Giovanni Di Giacomo , ha ritrovato l’amore con l’imprenditore con Umberto Maria Anzolin che la rende madre di due gemelli, Elizabeth e Dylan, nati nel 2010. Dal 2011 vive con la sua famiglia a Hong Kong.

Nell’ultimo periodo, si sono diffuse voci su un rapporto difficile con la figlia Jacqueline Luna. In recenti interviste a Verissimo, sull’argomento, ha dichiarato: “Non sono una mamma perfetta. Jacqueline ha scelto la strada dei social per parlare, io sono diversa”.