“Gravemente malata”, il dramma si abbatte su Bahar. Le anticipazioni di La Forza di una donna

Da martedì 3 giugno è in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5 una nuova soap turca: La forza di una donna (Kadın nell’originale), dramma ispirato alla serie tv giapponese Woman (2013). La protagonista si chiama Bahar Çeşmeli. Abbandonata dalla madre quando aveva appena otto anni, diverso tempo dopo, in un momento di profonda solitudine, Bahar incontra Sarp e subito tra loro scatta la scintilla.

I due vivono felici per alcuni anni finché Bahar resta vedova. Le rimangono solo i due figli Nisan e Doruk. I problemi finanziari la costringono a cambiare quartiere e qui trova un nuovo amore. Come è facile immaginare però i problemi non finiranno certo per lei. Bahar è attesa da un altro dramma nelle prossime puntate: sulla sua vita si stenderà l’ombra della malattia.

Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che Bahar ritroverà Hatice, la madre che l’ha abbandonata da bambina molti anni prima. A distanza di vent’anni dal loro ultimo incontro la donna si imbatterà nuovamente in sua madre, che molto tempo prima aveva deciso di abbandonarla per sempre e di eliminarla dalla sua vita.

Le prossime puntate assisteranno al ritorno prepotente di Hatice nella vita di Bahar. Non solo: la donna farà anche una nuova e inattesa conoscenza. Insieme alla madre arriverà infatti anche Sirin, la sorellastra che rivelerà fin da subito una personalità ricca di perfidia e spietatezza. Come se non bastasse, la protagonista femminile de La forza di una donna (interpretata da Özge Özpirinççi) scoprirà di essere malata.

In seguito ad accertamenti medici, a Bahar verrà diagnosticata una grave forma di anemia. I dottori la informeranno che dovrà sottoporsi a un trapianto di midollo osseo in tempi molto rapidi. Partirà così una vera e propria corsa contro il tempo per cercare un donatore compatibile con lei. Ironia della sorte, l’unica persona che potrebbe salvarle la vita sarà proprio Sirin.

Dal canto suo Sirin proverà in tutti i modi a impedire che la madre e Bahar riallaccino i fili di un rapporto interrotto vent’anni prima. Così come farà di tutto per impedire che tra le due si crei una stabilità emotiva. In attesa dei nuovi episodi, da luglio è previsto già un cambio di programmazione per La forza di una donna nel palinsesto di Canale 5. Attualmente la nuova dizi va in onda a patire dalle 14.45.

Da luglio invece, complice la sospensione delle puntante inedite di Tradimento tanto nel daytime quanto nella fascia di prime time, sarà proprio La forza di una donna a occupare lo slot orario tra le 14:10 alle 14:45, prima di proseguire regolarmente fino alle 15:40. A seguire il pubblico assisterà debutto di Forbidden Fruit, la nuova soap destinata ad andare in onda per tutto il periodo estivo delle 15:45 fino all’incirca alle 17, appena prima di dare la linea a Pomeriggio 5 News, condotto dalla giornalista Alessandra Viero.