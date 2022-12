Grande Fratello Vip 7, Prati, Quaranta e Ferruzzi contro Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Un confronto che ha inaspettatamente ha acceso la serata del Grande Fratello Vip è stato quello che ha visto come protagoniste Patrizia Rossetti e Wilma Goich, chiamate a confrontarsi con Pamela Prati, che per l’occasione ha rimesso piede nella casa del GF.

Pamela Prati è entrata per chiarire e spiegare il suo “vergognatevi” pronunciato nel corso della scorsa puntata, Rossetti e Goich hanno invece rivendicato la loro delusione per l’atteggiamento assunto dall’ex concorrente una volta arrivata in studio fra gli eliminati. Ad alzare però i toni sono state altre due eliminate sedute in studio, Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi.

“A prescindere dalla storia di Mark Caltagirone, noi stiamo difendendo due donne come Wilma e Patrizia che ne hanno dette di tutti i colori all’interno della casa con tutti e non stiamo difendendo Pamela che è stata l’unica nella casa che non ha parlato male di nessuno. Quindi cara Wilma e cara Patrizia fatevi un esame di coscienza perché se fosse andato in onda quello che doveva andare in onda sareste state entrambe squalificate” ha accusato Quaranta.

“Chissà come mai quando siete in studio urlate tutte? Quando siete qui non parlate!” ha esclamato spazientita Patrizia Rossetti, prima di sentirsi dare della “più falsa di tutte” sempre dalla stessa Cristina Quaranta.

“Ben contenta di stare qua invece che in quel covo di vipere” è intervenuta da studio Elenoire Ferruzzi, che ha poi aggiunto: “Avete flagellato una ragazza con delle frasi allucinanti”. “Siete due false” ha poi esclamato Ferruzzi, prima che Signorini riprendesse le redini della discussione che aveva raggiunto toni particolarmente accesi, infiammandosi con gli interventi da studio delle due ex concorrenti.

Chissà se nelle prossime settimana arriverà al Grande Fratello Vip un nuovo confronto che vedrà come protagoniste Patrizia Rossetti e Wilma Goich, che nel frattempo sono diventate famose per le loro litigate mattutine al lavello, citate anche da Alfonso Signorini.