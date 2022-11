Ad aprire la puntata di lunedì 21 novembre 2022 del Grande Fratello Vip 2022, è stato l’argomento Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Dopo la clip che ha mostrato l’avvicinamento tra i due, Alfonso Signorini si è confrontato con i due protagonisti. “Sto iniziando a percepire che si tratta di qualcosa di più… Vorrei quasi che non mi piacesse e invece mi piace” aveva ammesso il ragazzo, sensazioni simili a quelle provate dalla Marzoli. Con il passare dei giorni, però, Antonino ha modificato più volte il suo modo di fare, avvicinandosi e allontanandosi da lei. Proprio questo ha suscitato reazioni seccate da Oriana. A prendere la parola per prima è stata lei:

“Non parliamo da due giorni perché l’altro giorno, quando Giaele si è avvicinata a parlare con lui, ho saputo che aveva paura perché le dicevo che era il mio uomo. Se lui ha paura, allora mi allontano. Pensavo di essere corrisposta”.

Antonino ha spiegato il suo punto di vista:

“Mi sono confidato sia con Luca che con Giaele perché, nella clip, stavo dicendo che sono uno, purtroppo, che fa dieci passi e duecento indietro. Per carattere, perché a volte mi sento un ragazzino, perché lo sono, padre. Mi sento come in difetto a lasciarmi andare. Da parte sua c’era questo atteggiamento forte, quasi fossi fidanzato. Durante la giornata cercavo di trattenermi invece di andare da lei, come se volessi fare le cose con calma… A parte i baci che le do sotto le coperte… Mi liberavo di più sotto le coperte che davanti alle telecamere”

“Non mi ha promesso niente, Antonino. Mi ha fatto capire che gli piacevo ma non mi ha promesso niente” specifica la ragazza.

Luciano ha sottolineato i rapporti precedenti all’interno della casa:

“Appena lui sente quello che prova una ragazza, lui pian piano ci entra, si affeziona. Ha preso l’ingresso di Oriana per uscirsene in maniera pulita (nella questione con Giaele, ndr). Lo chiamo Burattinaio perché notato delle cose…”

Adesso Oriana e Antonino continueranno il dialogo? Oriana è dubbiosa perché lui non si è mai avvicinato, finora.

Sonia Bruganelli sostiene il punto di vista di Spinalbese.

“Antonino ha dichiarato che la sua fidanzata la vorrebbe incontrare in libreria. Credo si stia comportando come immaginavo. Si è avvicinato ad Oriana perché la vedeva simpatica e divertente, sono attratti l’uno dall’altro. Non vedo nulla di strano che lui voglia pensarci. Non capisco Oriana che possa pensare che lui sia il suo uomo. Credo sia sacrosanto che lui ci pensi”

Giaele crede che Antonino non capisca la sua possibile situazione di imbarazzo dentro le mura del Grande Fratello Vip 2022, dopo il suo avvicinamento con Oriana (e il distacco da lei).

“Ho sempre detto che Antonino mi piace, non può sparire in pochi giorni, è sempre qua con me. Non mi fa piacere vederlo con Oriana ma me la sono messa via perché so che ho un marito che amo e che tra noi non potrà mai esserci nulla. Mi trovo in una situazione di imbarazzo, ieri sera volevo parlare con lui ma c’era del disagio per via di Oriana…”

Per Oriana non è un’amicizia visto che lei prova qualcosa per il ragazzo (“Mi fai capire che a te piace ancora lui, è normale che mi dia fastidio”).

Insomma, per il momento, il gelo tra i due, nella casa, permane.