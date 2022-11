Grande Fratello Vip 2022 tornerà lunedì 21 novembre con il nuovo appuntamento, in prima serata, condotto da Alfonso Signorini. Insieme a lui, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, come opinioniste, e Giulia Salemi come voce per il sentiment dei social. E tra gli argomenti che sicuramente verranno trattati ci sarà quello della passione scoppiata, questa notte, tra due coppie, all’interno della casa. Ma andiamo con ordine per capire cosa è successo…

La coppia ufficiale (tra alti e bassi) al Grande Fratello Vip 2022 è sicuramente quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I fan hanno addirittura coniato il termine “Donnalisi” per riferirsi ai due che, spesso, hanno discusso, si sono allontanati e poi puntualmente riappacificati all’interno del reality show. A creare ulteriori accesi confronti tra loro due, ci ha pensato l’arrivo -come concorrente- di Micol Incorvaia, ex frequentazione di Edoardo e, inizialmente, non ‘ben accolta’ da Antonella. La quiete dei giorni scorsi tra Edoardo e Antonella è diventata passione, durante la notte appena trascorso, come immortalato dai fan del programma che hanno caricato diverse immagini e clip dei due, sotto le coperte. Baci, effusioni, che sicuramente saranno al centro delle domande del conduttore, nella prossima puntata (in onda solo al lunedì, da questa settimana).

Ma, come vi abbiamo anticipato, la notte appena passata, ha accompagnato anche la passione tra Antonino e Oriana. Se il ragazzo, nelle settimane scorse, era al centro dell’interesse di Ginevra e di Giaele, l’arrivo del ciclone Oriana ha scombinato le carte e tra i due, dopo poco giorni, è scattata la passione. Prima con qualche bacio, poi i due, sono apparsi sempre più vicini, dando adito a insinuazioni (sotto le coperte) da parte del web.

Antonino e Oriana più vicini che mai! 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/kq5L7sh6Vk — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 17, 2022

I social hanno immortalato diversi momenti tra i due, in breve tempo diventati virali, visto le riprese h24.

Oriana e Antonino realizzeranno finalmente il sogno di Sonia donandoci una gravidanza in Casa#GFvippic.twitter.com/cJc0lBXy0H — Paola. (@Iperborea_) November 17, 2022

Cosa sia successo sotto le coperte non è chiaro ma sicuramente la passione è stata protagonista assoluta, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, con le due coppie (ormai ufficiali), Antonino & Oriana e Antonella & Edoardo. Le domande -insieme alle risposte ufficiali- arriveranno lunedì prossimo direttamente dal padrone di casa, Alfonso Signorini, in diretta…