“Natale con i tuoi, GfVip con chi vuoi” ha esordito Alfonso Signorini all’inizio della puntata di lunedì 19 dicembre del Grande Fratello Vip 2022, prima di concludere poi la diretta all’1.45 di notte. Ancora un po’ e avremmo davvero festeggiato il 25 dicembre nella casa più spiata d’Italia. La puntata si apre come sempre in toni mesti e pacifici, con l’ira di Oriana nei confronti di Antonino, ormai ombra di se stesso, quasi preoccupato anche a dire “Buongiorno” a qualsiasi figura femminile all’interno della casa. Toni comunque sereni con Oriana che, nella clip, rideva all’idea di Spinalbese ‘scaricat0’ da Belen, in passato. Una perfetta atmosfera natalizia, insomma. Al Grinch piace questo elemento.

Dana Saber e Andrea Maestrelli nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2022

In queste quattro ore di diretta, sono entrati anche due nuovi concorrenti. Il loro ingresso si è fatto notare, nonostante forse non siano stati riconosciuti nemmeno dagli inquilini della casa.

Dana Saber, modella di 29 anni, con una storia quasi romantica legata ad Antonino, alla “Kiss Me Licia”, iniziata con “Un giorno di pioggia”. Signorini, infatti, rivela che lei e Spinalbese si erano conosciuti circa sei anni fa, dopo un taglio di capelli. Antonino le avrebbe chiesto di fermarsi per incontrarlo (A me al massimo propongono uno shampoo anticaduta a 70 euro). E, siccome pioveva, le avrebbe lasciato una sciarpa per ripararsi dalla pioggia. Lei ha sempre conservato la sciarpa, come una sorta di cimelio. Io probabilmente l’avrei messa su Vinted ma lei no.

Dana entra al Gf, si trova davanti ad Antonino. Si fissano. “Ti ricordi di lei?” “No”. E via di spiegone sulla sciarpa lasciata. Nel mentre, Antonino la scrutava con la stessa espressione dei gatti che vedono per la prima volta la neve. Un sunto alla “Non mi ricordo ma ma se mi dici che la conosco, mi fido“.

Andrea Maestrelli, invece, è entrato elegantissimo nella casa. Ok, forse vi aiuto dicendovi che è calciatore e che suo zio è Marco Materazzi. Dai figli di e sorelle/fratelli di, siamo passati anche ai nipoti e zii. Ma l’elemento chiave è principalmente uno: è fig0 (come ripetuto più volte dallo stesso Signorini, durante l’ingresso nella Casa). Punto.

Tutti freezati tranne una sola ragazza: Nicole Murgia. Il perché è presto spiegato: “Ci siamo frequentati due mesi”. Mentre il conduttore cercava di fare luce sulla durata della storia e sul perché sia finita, a chiarire il tutto ci ha pensato lei con un (per nulla equivocabile) “Ci siamo sfondati io e Andrea“. “Ma in che senso?!?” ha tuonato Alfonso, anche lui un po’ sorpreso dalle parole. Hanno avuto spesso discussioni, c’è stata incompatibilità caratteriale, per intenderci.

Ginevra ha abbandonato la casa

Dopo alcuni giorni passati ospite all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini ha fatto i bagagli e ha dovuto lasciare il programma. Probabilmente ci si aspettava fuochi d’artificio tra lei, Oriana e Giaele mentre, alla fine, sembravano un mix tra ‘Quattro amiche e un paio di jeans’ e ‘l club delle prime mogli’. Anche questa sera, nei vari tentativi di discussione, davanti ad una inferocita Antonella, Ginevra era a un passo dal bruciare la salvia, unendo i palmi delle mani davanti al petto. Si è poi commossa nel salutare Antonino, augurandogli buona fortuna, con gli occhi lucidi. Un grande abbraccio intenso tra loro due, molto lungo. E poi, sguardi fissi, con la promessa di rivedersi presto.

Tempo mezz’ora e Ginevra era fuori dalla casa del Grande Fratello, in un dj set con tutti i concorrenti, ad ascoltarla, al freddo.

N.B. Il momento più emozionante della serata è arrivato dopo l’1 di notte quando Nikita doveva esprimere la sua nomination. Il suo esordio, decisamente felice, è stato più o meno questo: “Ciao Alfonso, ho la FEBBRE ma SONO POSITIVA nelle vibes“. Una frase che -con le parole “febbre” e “sono positiva” così vicine, avrà fatto svenire almeno una decina di autori in studio.