Questa sera, lunedì 3 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 la trentaseiesima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli.

Scopriamo, qui di seguito, cosa accadrà in questa nuova puntata.

Grande Fratello, stasera puntata 3 marzo 2025: anticipazioni

Nella puntata di questa sera, ci sarà un’importante verdetto del televoto. Un concorrente tra Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi, infatti, dovrà abbandonare il gioco.

A sorpresa, però, ci sarà anche una seconda eliminazione: tranne i due finalisti, tutti gli altri concorrenti saranno a rischio eliminazione.

Nelle ultime settimane, invece, Zeudi si è ritrovata al centro delle polemiche. Nel corso della puntata, la ragazza sarà chiamata a fare una scelta difficile riguardante il suo passato.

Nel rapporto tra Shaila e Lorenzo, invece, proseguono gli alti e bassi. Jessica ha rivelato che, tra i due, esisterebbe un segreto ben più intimo della gelosia che Shaila nutre nei confronti di Chiara. Durante la puntata, si parlerà di questo segreto.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Chiara Cainelli, influencer e modella, Federico Chimirri, chef e dj, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Maria Teresa Ruta, conduttrice, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Mattia Fumagalli, istruttore di sci, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

I primi due finalisti di quest’edizione sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Grande Fratello, dove vederlo

La trentaseiesima puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda.