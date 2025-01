Grande Fratello stasera, puntata 27 gennaio 2025: anticipazioni

Questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli, addetta alla postazione social.

Scopriamo, di seguito, cosa accadrà in questa ventiseiesima puntata.

Grande Fratello, 26esima puntata 27 gennaio 2025: anticipazioni

Dopo il maxi-ripescaggio di concorrenti eliminati avvenuto durante la scorsa settimana (con Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Iago García e Eva Grimaldi che sono tornati ad essere concorrenti di quest’edizione), questa sera assisteremo ad altri tre nuovi ingressi.

I primi due sono Mattia Fumagalli, maestro di sci, e Federico Chimirri, chef di giorno e dj di notte, di origini argentine.

La terza nuova concorrente è una vecchia conoscenza dei telespettatori del GF: trattasi di Maria Teresa Ruta, ex concorrente del reality show di Canale 5, precisamente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata, inoltre, assisteremo al verdetto del televoto che vede protagonisti Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania: chi di loro verrà eliminato? Ricordiamo che, esclusi i concorrenti ripescati, gli inquilini eliminati possono sperare nel cosiddetto bonus “seconda vita” e, quindi, rientrare nella Casa anche in caso di eliminazione.

Infine, dopo aver visto nelle ultime settimane Amanda Lecciso in difficoltà, anche a causa di critiche da parte di altre concorrenti, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, entrerà in Casa per dare un supporto a sua zia.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Alfonso D’Apice, imprenditore ed ex concorrente Temptation Island, Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Bernardo Cherubini, organizzatore di eventi e fratello di Jovanotti, Chiara Cainelli, influencer e modella, Emanuele Fiori, fisioterapista, Eva Grimaldi, attrice, Helena Prestes, modella, Iago García, attore, Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca Calvani, attore, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Maxime Mbanda, rugbista, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella.

Grande Fratello, dove vederlo

La 26esima puntata del Grande Fratello andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.