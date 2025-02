Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5 la trentunesima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli, che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Scopriamo, qui di seguito, cosa accadrà questa sera.

Grande Fratello, stasera puntata 13 febbraio 2025: anticipazioni

Puntata “sanremese” per il Grande Fratello che va in onda regolarmente e sfiderà la terza serata del Festival di Sanremo 2025.

Durante la notte appena trascorsa, ci sono stati scontri accesi e discussioni animate tra i concorrenti, in particolare tra Mariavittoria e Shaila, tra Stefania e Chiara e tra Iago e Alfonso. Un altro protagonista di queste discussioni è stato il primo finalista Lorenzo.

Questa sera, inoltre, Grande Fratello proporrà un gioco sull’affinità delle quattro coppie nate nella Casa e i vincitori riceveranno un premio.

Si parlerà anche del rapporto di amicizia tra Javier e Alfonso che potrebbe essere minato dalla scarsa affinità tra le loro rispettive fidanzate, Helena e Chiara.

Mattia, invece, riabbraccerà suo padre con cui non è riuscito ad avere sempre un dialogo.

I 7 concorrenti in nomination, infine, sono Amanda, Chiara, Iago, Jessica, Maria Teresa, Maxime e Stefania. Il preferito dai telespettatori dovrà prendere una decisione importante sulla prossima eliminazione.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Alfonso D’Apice, imprenditore ed ex concorrente Temptation Island, Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Chiara Cainelli, influencer e modella, Federico Chimirri, chef e dj, Helena Prestes, modella, Iago García, attore, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Maria Teresa Ruta, conduttrice, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Mattia Fumagalli, istruttore di sci, Maxime Mbanda, rugbista, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

Grande Fratello, dove vederlo

La trentunesima puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda.