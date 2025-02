Non gliene va bene una a questo Grande Fratello. Anche la cerimonia che ha decretato il primo finalista di questa interminabile edizione (durante la quale, tra doppi ritiri e concorrenti eliminati ripescati, sta accadendo di tutto), infatti, si è conclusa con un pasticcio in diretta che ha visto Alfonso Signorini decretare Javier Martinez come primo finalista e, subito dopo, ripetere la procedura e decretare Lorenzo Spolverato come il “vero” primo finalista.

Javier e Lorenzo, i due concorrenti più votati al televoto flash a quattro che ha deciso il primo finalista di quest’edizione, infatti, sono stati chiamati in studio per ricevere il verdetto del televoto. Signorini, ignaro del risultato del televoto, avrebbe dovuto vedere il primo piano del finalista sul led ma la regia, erroneamente, ha trasmesso l’immagine di Javier, inducendo all’errore sia il conduttore che il pubblico in studio.

Dopo i festeggiamenti, Signorini, avvertito dagli autori, ha spiegato cos’è successo:

Scusate, colpo di scena, colpo di scena! Perché mi piace confondere un po’ le idee… Adesso io mi avvicino a voi e quello a cui io metterò il braccio sulla spalla sarà il vero finalista.

È ovvio che, da lì a breve, Lorenzo Spolverato sarebbe stato decretato il primo vero finalista perché ripetere la procedura, con Javier Martinez finalista, sarebbe stato inutile.

Signorini non ha nascosto parecchia irritazione per l’accaduto, prevedendo polemiche (“Siete sicuri stavolta, sì? Le idee chiare, almeno su questo…”), e ha mostrato alle telecamere il cartoncino che aveva in mano sul quale erano stati scritti solamente i due concorrenti che avevano ricevuto meno voti, facendo capire, quindi, che lui era davvero ignaro su chi fosse il primo finalista.

Per la cronaca, i quattro concorrenti da mandare al televoto sono stati scelti inizialmente dalle concorrenti femminili (tre voti per Javier, due per Alfonso e una per Lorenzo, Tommaso e Giglio) e, successivamente, Javier, il più votato dalle donne, ha innescato una catena dalla quale sono usciti gli altri tre concorrenti da mandare al televoto (Javier ha scelto Alfonso, Alfonso ha scelto Lorenzo, Lorenzo ha scelto Giglio).

Lorenzo ha vinto il televoto con il 45,61% dei voti.

Un serenissimo Alfonso Signorini, infine, ha mandato la pubblicità:

Io, stavolta, non c’entro niente. Fatemelo dire. Ognuno si assuma le proprie responsabilità.