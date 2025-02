Questa sera, lunedì 10 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5 la trentesima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli, addetta alla postazione social.

Scopriamo, qui di seguito, cosa accadrà questa sera.

Grande Fratello, stasera puntata 10 febbraio 2025: anticipazioni

Durante la puntata di questa sera, verrà decretato il primo finalista per quanto riguarda i concorrenti maschi.

Con il ritiro di Pamela Petrarolo, che ha deciso di abbandonare il gioco per motivi personali, il televoto per l’eliminazione che vedeva protagonisti, oltre a Pamela, anche Amanda, Iago, Stefania e Zeudi, è stato annullato.

Zeudi, invece, sarà la protagonista della sorpresa di stasera, con il fratello Giuseppe, musicista, che entrerà nella Casa per incontrarla.

Jessica, infine, dopo aver raccontato la sua storia difficile nella “Linea della Vita”, nella quale il canto è stato il suo unico punto fermo, questa sera si esibirà per i suoi coinquilini e i telespettatori.

Grande Fratello 2024-2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Alfonso D’Apice, imprenditore ed ex concorrente Temptation Island, Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Chiara Cainelli, influencer e modella, Federico Chimirri, chef e dj, Helena Prestes, modella, Iago García, attore, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Maria Teresa Ruta, conduttrice, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Mattia Fumagalli, istruttore di sci, Maxime Mbanda, rugbista, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

Grande Fratello, dove vederlo

La trentesima puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda.