Pamela Petrarolo si ritira dal Grande Fratello 2025

A poche ore dalla diretta della nuova puntata del ‘Grande Fratello 2025‘, una nuova tegola si abbatte sulla casa più spiata d’Italia. Pamela Petrarolo, ex componente del trio ‘Non è la Rai’, lascia (nuovamente e definitivamente) il gioco per motivi personali.

Ecco il messaggio apparso sui social ufficiali del reality di Canale 5:

“Pamela Petrarolo, per ragioni personali, lascia la Casa di Grande Fratello.

Il televoto attualmente in corso è annullato.

Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GrandeFratello”

E’ stato annullato, quindi, il televoto che avrebbe decretato l’eliminazione di uno dei concorrenti tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.

L’ex star del programma di Gianni Boncompagni aveva già abbandonata la casa del reality di Canale 5 nella serata del 30 dicembre 2025. Salvo, poi, ritornare in gara quasi dieci giorni dopo in accordo con la produzione:

“Mi sembra di essere qui per la prima volta. Mi siete mancati tantissimo: è stato difficile per me uscire dalla Casa, abbandonare voi. Ho fatto quello che dovevo fare, andare dalle mie figlie e sapere che stessero bene. Loro stanno bene. C’è stata una situazione a casa da sistemare: ho sistemato quello che dovevo sistemare e ora sono tornata da voi. Siete bellissimi, nonostante quello che è successo. Siamo fortissimi: arriva tutto il bene che siamo. Io sono felice di continuare questo viaggio insieme a voi. Vi voglio tanto bene e sono felice di essere tornata qua”.

Ormai il ‘GF’, tra eliminazioni e rientri, ripescaggi, ritiri, è diventato un ‘porto di mare’. Bisogna mettere fine, una volta per tutte, a questo continuo via vai di gente?

Chi è Pamela Petrarolo del Grande Fratello? La scheda ufficiale

Pamela Petrarolo, 47 anni (è nata il 10 novembre a Roma sotto il segno dello Scorpione), prima di partecipare a Non è la Rai, a soli 13 anni aveva già esordito con Piccoli Fans condotto da Sandra Milo, dove imitava Donna Summer, Madonna e Michael Jackson. Nel 1989, partecipa a Domenica In, condotto da Edwige Fenech, e qui la nota Gianni Boncompagni che era il regista. L’anno successivo approda a Non è la Rai e partecipa a tutte e quattro le edizioni.

Negli anni Pamela si dedica al canto, al teatro e ancora tanta tv: nel 2022 ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Dal 2019 è legata a un uomo di dieci anni più giovane, con il quale ha avuto una bimba, Futura (2020). Pamela ha altre due figlie nate dal matrimonio con Gianluca Pea, Alice (2003) e Angelica (2016).

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy