Grande Fratello scelte le opinioniste? Le indiscrezioni social

Le voci sono diventate in poco tempo virali, sarebbero tre i nomi delle donne che dovrebbero affiancare la conduttrice in studio

Lunedì 29 settembre partirà la nuova edizione del Grande Fratello che, com’è noto, preannuncia di essere molto diversa da quelle degli ultimi anni. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura e il reality si prepara a fare un vero e proprio “ritorno alle origini” e, anche la scelta delle opinioniste, potrebbe essere letta in questo senso.

E’ cosa certa che non ci saranno più Cesara Buonamici e nemmeno Beatrice Luzzi ad affiancare la padrona di casa, in un primo momento si era vociferato che potesse esserci Tommaso Zorzi, anche lui ex partecipante del reality, ma anche quest’ipotesi sarebbe sfumata. Poi si era detto che avremo potuto vedere, nell’ottica di un intercambio delle parti, Veronica Gentili sulla poltrona di opinionista, ma adesso pare che si sono tre nomi papabili di tre donne che dovrebbero ricoprire assieme questo ruolo.

Chi saranno le opinioniste del Grande Fratello? Le ultime indiscrezioni

Sebbene al momento non vi sia alcuna comunicazione ufficiale, pare che sarebbero state scelte le tre opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello. Non dovrebbe esserci una singola persona, ma una vera e propria triade che dovrebbe accompagnare Simona Ventura in questa nuova esperienza televisiva.

A lanciare quest’indiscrezione è stato Davide Maggio, secondo cui il Grande Fratello avrebbe voluto “creare un panel con coloro che la casa l’hanno già abitata negli ultimi anni”. E chi saranno, quindi, questi personaggi? Secondo il blogger si tratterebbe di tre donne che sono state protagoniste indiscusse delle edizioni cui hanno partecipato, facendo sicuramente la storia del programma. Parliamo di Cristina Pleviani, vincitrice della prima edizione del reality e anche vincitrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Con lei dovrebbero esserci altre due storiche vincitrici: Serena Garitta e Floriana Secondi, queste ultime si sono anche occupate dei casting itineranti del programma. L’idea di scegliere tre ex protagoniste delle prime edizioni è molto precisa, in questo modo saranno tre persone che conoscono bene le dinamiche del gioco a commentare ciò che faranno i nuovi concorrenti, nessuno sguardo professionista, ma solo di chi ha già vissuto in modo diretto quest’esperienza.

Del resto Simona Ventura è stata molto chiara su come sarà la sua edizione del Grande Fratello, che somiglierà più alle prime edizioni e molto meno alle ultime. Il cast sarà composto esclusivamente da personaggi non famosi, nemmeno sui social, la durata sarà limitata a un tempo di 100 giorni, le regole saranno nuovamente rigide, dunque chi sarà espulso non farà più rientro nella casa, nemmeno con l’apertura di un televoto lampo. Infine non dovrebbero esserci tanti contatti con l’esterno, ciò vuol dire che a parte le sorprese, che si vedevano nei primi anni di messa in onda del reality, i concorrenti saranno completamente isolati dal mondo interno.

E per quanto riguarda le dinamiche, la Ventura è stata molto chiara a riguardo, aspetterà che si creino in modo spontaneo tra i concorrenti che, ha assicurato, sono tutti molto interessanti con storie di vita da raccontare.