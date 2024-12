Grande Fratello: scambio di concorrenti con il GF Vip Albania?

Oggi, in Albania, è iniziata la quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il conduttore, Ledioni Lico, ha annunciato, in un video che, nel giro di poche ore ha fatto il giro del web, una sinergia con la versione italiana del reality condotta da Alfonso Signorini. Come accaduto con Lorenzo Spolverato – Shaila Gatta sbarcati al ‘Gran Hermano’ spagnolo al posto di Macia Benedicto.

In un faccia a faccia con il presentatore albanese, Signorini, protagonista di alcune interviste assieme alle opinioniste, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, è arrivato dritto al punto:

“Se faremo davvero questa cosa? Allora, io vi rispondo così. Dato che vi voglio tanto bene, perché mi state molto simpatici e perché siamo quasi parenti, io vi mando Jessica, che è la numero uno. Se, invece, mi parli di un Grande Fratello, a cui non voglio bene, che mi è indifferente, mando Clayton (che, però, è già stato eliminato, ndb)”

Biccy.it, nelle scorse ore, ha tradotto le parole di Ledioni che non lasciano spazio ad altre interpretazioni:

“Il nostro obiettivo è fare degli scambi di concorrenti di questa edizione del Big Brother Vip albanese con dei concorrente dell’edizione che è attualmente in onda del Grande Fratello italiano. È qualcosa che avverrà nel corso del programma, ed è una cosa della quale siamo molto entusiasti, e spero che sia uno scambio davvero fruttuoso anche per voi. […] Le notizie che avete letto in questi giorni sono vere. Sono cose già avvenute con il Grande Fratello e la versione spagnola del Big Brother. Questa nuova edizione, la quarta, avrà molte novità e la collaborazione con i nostri vicini italiani è solo una delle tante”.

dice che ci sarà un exchange durante questa edizione in cui un concorrente del bbvipal andrà al gf e viceversa (la nostra casa verrà infestata da quei lerci) https://t.co/10uU8vldms pic.twitter.com/Wj6l0zV8Hj — sɪɴᴅɪ 🪩 (@istyp1ng) December 20, 2024

Lo scorso anno, Beatrice Luzzi è volata a Tirana per fare una sorpresa ad Heidi Baci che, a distanza di mesi, ha preso parte al ‘GF’ nostrano e a quello in Albania: “Mi è piaciuto il vostro GF perché era potente, violento. Si litiga per ore, ore, ore. Il conduttore lasciava parlare, litigare. E’ stata una cosa di pancia, verace. Mi è piaciuta Tirana. E’ stata una bella esperienza, una bella parentesi”.