Grande Fratello rumors: conduttore, quando inizia, le nuove opinioniste, Pier Silvio e Cesara Buonamici

Come sarà la prossima edizione del reality? L’ad Mediaset avrebbe un desiderio e intanto si è già a lavoro per organizzare il reality

A discapito delle tante voci circolate anche nel corso dell’ultima edizione riguardanti un possibile stop per il reality, il Grande Fratello a quanto pare tornerà a settembre. Si tratterà di un’edizione speciale perché celebrerà i 25 anni del programma, che quando uscì nel 2000 segnò una vera svolta per la storia della televisione italiana, aprendo le porte della tv ai reality, da quel momento i palinsesti sicuramente hanno vissuto una vera rivoluzione. Ma cosa dovremo aspettarci dal nuovo GF?

Sebbene si sia tanto parlato di ascolti poco soddisfacenti, pare che Mediaset abbia deciso di riconfermare il Grande Fratello che dovrebbe ripartire già a settembre sotto la guida, come sempre di Alfonso Signorini. Il conduttore è praticamente stato blindato dall’azienda del Biscione che, non solo lo rivuole al timone, ma l’avrebbe confermato anche come autore del programma.

Anticipazioni del Grande Fratello, cosa vedremo a settembre

Per avere la conferma ufficiale sul nome del conduttore e tutti altri dettagli che riguardano il Grande Fratello bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti televisivi, che dovrebbe avvenire tra fine giugno e inizio luglio. Intanto, però, seppur non confermate, circolano diverse anticipazioni sul reality che è pronto a compiere 25 anni.

Se Alfonso Signorini sarebbe stato confermato alla conduzione, non si può dire lo stesso delle opinioniste, non dovremo rivedere Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. La giornalista potrebbe essere il nuovo volto di Pomeriggio 5, dove non ci sarà più Myrta Merlino, pare sia questo il desiderio di Pier Silvio Berlusconi. Tra i nomi papabili per le nuove opinioniste, secondo quanto riportato da 361 Magazine, ci sarebbero quelli di Stefania Orlando e Anna Pettinelli, ma anche in questo caso al momento si tratta solo di ipotesi.

Anche la prossima edizione del Grande Fratello dovrebbe avere un cast misto, con vip storici e nip dalle storie interessanti, sembrerebbe che questa al momento sia la formula che più piace al pubblico. Il reality, quindi, è pronto a tornare già tra qualche mese, mentre L’Isola dei Famosi vacilla e gli ascolti non accennano a decollare, tanto da far ipotizzare una chiusura anticipata, proprio come è avvenuto per The Couple, gli autori del GF sarebbero già a lavoro per preparare la prossima edizione.

Dunque l’azienda del Biscione non avrebbe assolutamente deciso di sospendere il reality, che resterebbe uno dei programmi di punta della rete ammiraglia. Del resto i costi di produzione non sarebbero poi tanto esosi e con gli sponsor potrebbero non essere un’eccessiva spesa per le reti Mediaset, che sembra non voglia rinunciare a questo reality. Non si sa ancora nulla, invece, sulla durata, se quindi il Grande Fratello continuerà a durare più mesi o se si sceglierà una versione ridotta, più simile alle prime edizioni del programma, quando la permanenza nella casa non superava i 100 giorni.