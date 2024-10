Questa sera, giovedì 3 ottobre, va in onda su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello 2024-2025. Alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, con al suo fianco Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste. Non saranno però le uniche figure femminili ad affiancare il conduttore. Con loro ci sarà anche Rebecca Staffelli che si occupa di monitorare tutto quello che accade nella Casa durante la diretta e di cogliere sui social il materiale più interessante per commentare i fatti della serata.

Grande Fratello è un programma di Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, Irene Ghergo, Sergio Bertolini, Raffele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Alessio Giaquinto, Clarita Ialongo, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci. La regia del programma, per quanto riguarda la parte in studio, è affidata a Alessio Pollacci. La regia della Casa è diretta invece da Marco Fuortes.

Grande Fratello, puntata 3 ottobre 2024: anticipazioni

Si scoprirà nel corso della serata il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello. Al televoto ci sono Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria: chi fra di loro abbandonerà per primo la Casa? Intanto proseguono i dissapori tra Yulia e Jessica, mentre non si sblocca ancora il rapporto tra Shaila e Javier. Gli inquilini e gli spettatori attendono poi chiarimenti circa l’uscita temporanea di Ila dalla Casa, avvenuta nella giornata di martedì 1° ottobre.

Nella puntata di questa sera Amanda riceverà una sorpresa, mentre Clarissa ripercorrerà la sua relazione con Massimo Troisi. È prevista poi una sorpresa anche per Enzo Paolo Turchi, che rivedrà Carmen Russo. Si tornerà poi a parlare delle trame amorose che abitano la Casa.

Grande Fratello, puntata 3 ottobre 2024: concorrenti

Ecco tutti i concorrenti al momento all’interno della Casa: Amanda Lecciso (sorella di Loredana Lecciso), Clarissa Burt (showgirl), Clayton Norcross (attore), Enzo Paolo Turchi (ballerino), Helena Prestes (modella), Iago Garcia (attore), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Lorenzo Spolverato (attore e modello), Luca Calvani (attore e modello), Luca Giglioli (parrucchiere), Mariavittoria Minghetti (medico), Michael Castorino (organizzatore di feste ed eventi per bambini), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Tommaso Franchi (idraulico) e Yulia Bruschi (direttrice creativa locale lucchese).

L’unica concorrente ancora in gioco al Grande Fratello, non presente però al momento nella Casa, è Ilaria Clemente (esperta di cybersecurity).

Grande Fratello, puntata 3 ottobre 2024: dove seguirla in tv e in streaming

La sesta puntata del Grande Fratello 2024-2025 si potrà seguire in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:35 circa. In contemporanea l’appuntamento sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma sarà recuperabile al termine della serata l’intera puntata e le singole clip contenenti i vari momenti.

TvBlog seguirà tutta la puntata con il consueto liveblogging, attraverso il quale racconterà e commenterà tutti i vari accadimenti.