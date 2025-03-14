Stasera, giovedì 13 marzo, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello 2025”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

A poche ore dalla diretta, attraverso un comunicato stampa diramato da Mediaset, sono emerse le prime anticipazioni su quello che vedremo in trasmissione. Ecco a voi il menù del nuovo appuntamento più atteso della settimana dai fan del ‘GF’.

Grande Fratello, puntata 14 marzo 2025, cosa è successo

Scontro tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi.

Stefania Orlando eliminata.

I nominati sono Chiara, Helena, Javier, MariaVittoria e Shaila

Javier e Shaila anno comunque la “doppia vita” e se saranno eliminati potranno rientrare

Grande Fratello, anticipazioni puntata 13 marzo 2025

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa tra Chiara, Helena e Stefania?

Nel corso della puntata a Grande Fratello dei veri e propri casting: arriva Lory del Santo che dice di aver individuato, in alcuni volti dei concorrenti, possibili protagonisti della sua prossima serie.

Infine, una sorpresa per Giglio che potrà riabbracciare la mamma.

Grande Fratello 2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Chiara Cainelli, influencer e modella, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

I primi tre finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.

Grande Fratello 2025 puntata 13 marzo, dove vederla in diretta tv e live streaming

La nuova puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.