Nella puntata di giovedì 13 marzo 2025 c’è stato l’atteso incontro tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi. E ha coinvolto anche Cesara Buonamici e Alfonso Signorini…

Grande Fratello: il confronto tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando coinvolge anche Cesara Buonamici e Alfonso Signorini

Nella puntata del Grande Fratello in onda il 13 marzo 2025, c’è stato un confronto molto atteso. Si parte da una clip che riassume la tensione tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando che più volte si sono punzecchiate durante le precedenti puntate del Grande Fratello. E proprio la Orlando è entrata in studio, ascoltando le parole dell’opinionista:

“Ha avuto un atteggiamento un po’ cattivo, è entrata dopo tre mesi che i ragazzi sono lì Sei entrata troppo a gamba tesi, hai dato un giudizio tranciante su un sentimento, la tua parola pensa ancora di più. Hai criticato gli Shalenzo, le tue critiche sono state un po’ troppo distruttive. Avrei voluto che le tue critiche fossero anche nei confronti di Helena”

Gli Shalenzo, per chi stesse sgranando comprensibilmente gli occhi, sono la coppia formata da Shaila e Lorenzo. La Orlando ha replicato così all’opinion della Luzzi.

“Io sono entrata non a gamba tesa, prima di esprimere un’opinione ho aspettato un mese e ho vissuto la casa. Mi sembravano molto teatrali e ho espresso una mia opinione. Non sono stata cattiva ho analizzato quello che succedeva. Mi è sembrato tanto nel supportare Shaila nell’avermi dato della cattiva. Tu hai fatto il GRande Fratello e sai che quando si va sul personale è un altro discorso. Tu ce l’hai con me già prima che entrassi al GF perché avevo detto che ci avevi marciato col vittimismo e questa cosa ti ha mandato su tutte le furie”

A quel punto è stata Beatrice a replicare:

“Ho solo capito meglio chi tu sia, è la prima volta che ci vediamo. A Pomeriggio 5 ti conveniva parlare male di me. Quando ti hanno detto ruffiana e ci sei rimasta male, un po’ lo condivido. Potresti dire il contrario esatto su questo argomento, riesci a dire tutto e il contrario di tutto”

Stefania ha negato il tutto con convinzione:

“Io analizzo le strategie dentro la casa e non l’essere umano. Se dico che Lorenzo è stato finto, non dico che lui sia finto nella vita. Dato che l’ho visto piangere, non volevo fosse per causa mia”

La spiegazione è arrivata dopo che l’opinionista ha sottolineato un avvicinamento tra la Orlando e Spolverato. E Stefania ha sottolineato il perché di quell’avvicinamento.

Interpellata da Signorini, Cesara Buonamici ha ribadito di essere dalla parte della Orlando, provocando un finto stupore ironico della Luzzi al quale ha risposto così:

“Inutile che fai quel sorriso Beatrice perché non è nulla di personale. Per quanto riguarda Shaila, 17, 27, 37 anni… sentire la frase “Che ce la teniamo a fare qui” è bruttissimo. Si tratta di un gioco di persone non di soprammobili. Invece di esprimere delle opinioni diventare tifosi sfegatati per qualcuno o per un altro, lasciamo queste cose allo stadio. Proprio tu che parli della necessità di essere materna? Stefania ha cercato di avere opinioni su tutti, non c’è bisogno di tirare contro quelle mali parole”

Beatrice ha ‘accusato’ la collega opinionista di avere delle preferenze dall’inizio del programma:

“Tu ne hai uno o due e ne hai tifati dall’inizio alla fine. Io do solo opinioni, tutti sono tifosi tranne me. Ho cambiato idea su Shaila. Una tifosa di Shaila è stata Cesara, come di Tommaso”

La discussione è stata poi fermata da Signorini e la Orlando prima di ritornare in casa ha esclamato, ironicamente: “Ti sei montata così tanto la testa che non riescono a farti un primo piano”, con gli applausi del pubblico durante la sua uscita dallo studio.

La Luzzi, che non ha capito, ha visto il pubblico presente applaudire e ha “ironizzato” sulla libertà degli applausi, facendo intervenire Signorini nei suoi confronti: “Non è libero?”

“Mah, insomma…” ha concluso l’opinionista, sedendosi.

“L’anno scorso ti piaceva così tanto” è stata la risposte pungente del conduttore, ricordando quanto il tifo facesse piacere alla Luzzi, oggi opinionista e “ieri” concorrente del medesimo reality show.