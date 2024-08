Grande Fratello: è morto Nicola Fuiano… il ricordo degli ex concorrenti

E’ morto, a 61 anni, Nicola Fuiano, storica voce del confessionale del ‘Grande Fratello‘. In passato, per il piccolo schermo, si è occupato anche de L’isola dei famosi, La Talpa, Cuochi e Fiamme.

Molti ex inquilini dell’ultima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno voluto ricordare, con un pizzico di commozione, l’autore. Come Marco Maddaloni: “Lo abbiamo sempre saputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava dal Confessionale c’era un’anima stupenda, che da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più! R.I.P. Nicola”.

Pieno d’affetto anche il messaggio rilasciato sui social da Anita Olivieri: “Nicola, che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lì su. Sono felice di averti conosciuto, sei stato un amico, un padre e un corretto giudice con me. Che tu possa aiutare anche altri come hai fatto con noi”.

Anche Greta Rossetti si è unita al coro dei ricordi toccanti di una delle anime del confessionale: “Mi vengono i brividi… Sei stato parte di noi per tanti mesi, la tua inconfondibile voce non me la scorderò mai. Fai buon viaggio anima bella”.

“Ed, ancora, Letizia Petris che ha voluto ringraziare l’uomo per tutto il sostegno durante i mesi di permanenza nel loft di Cinecittà: “Ad ogni mio scaxxo mi tiravi su il morale. Ad ogni mio pianto mi facevi tranquillizzare. E, quando c’era bisogno, mi caxxiavi al momento giusto. La tua voce mi ha accompagnata per un lungo periodo per me fondamentale e ti ricorderò per sempre Nicola. Grazie. A presto”.

L’ultima parola, solo in ordine cronologico, spetta alla vincitrice dell’ultima stagione del ‘Grande Fratello’, Perla Vatiero che, assieme ad Alessio Falsone, ha condiviso la Ig Stories del judoka per, poi, aggiungere: “Solo stamattina ho appreso la notizia e ancora non ci posso credere…”