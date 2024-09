Grande Fratello, insulti omofobi di Lino Giuliano al tiktoker Enzo Bambolina

A poche ore dall’ufficializzazione come concorrente della nuova edizione del ‘Grande Fratello 2024‘, in partenza il prossimo 16 settembre, in prima serata, su Canale 5, Lino Giuliano è stato protagonista, sui social, di un lungo botta e risposta con un tiktoker napoletano, Enzo Bambolina.

L’ex fidanzato di Alessia Pascarella non sembra aver gradito una battuta dell’organizzatore di eventi (“Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare”), dando origine ad una serie di insulti a sfondo omofobo: “Come ti piacerebbe! Sembri l’omino Michelin, se ti fai il trapianto di capelli sei più credibile”. Ed ancora: “Rxxchione di mexxa inciucione, domani ti vado a denunciare ma stai perdendo la testa mezzo scxxo?”

I commenti discriminatori sono stati rimossi immediatamente dal concorrente del reality di Canale 5 ma il popolo del web li ha subito riportati su X:

Non Aspide che porta Enzo bambolina in room✈️

Tiktok Napoli al gf è una possibilità pic.twitter.com/jV8xHmnFfN — Rosa🌹 (@Rosa86299368) September 8, 2024

Enzo Bambolina e RattoLino 👁️👄👁️ https://t.co/ybsfQG8C57 — La Grisbi 👑🍪 (@ItsGrisbiBitch) September 8, 2024

Enzo Bambolina replica a Lino Giuliano del Grande Fratello

Attraverso una serie di Instagram Stories, Enzo Bambolina ha replicato alle frasi di Lino: “Mi ha fatto una grande offesa, ma oggi come oggi figuriamoci se me la prendo per Lino. Sono un ragazzo forte, ma è una cosa che non si fa. Lui che deve dare esempio perché entra in una Casa che è vista da tutta Italia e non solo. Se a me delle parole non mi toccano io non vado a rispondere, perché lui è venuto a rispondere alle mie parole? Un perché ci sarà! A voi i commenti!”

Un comportamento sicuramente deplorevole che, in qualche modo, potrebbe mettere in discussione la sua partecipazione al ‘Grande Fratello’, in nome del clima di austerity, rispetto, tv di qualità e portatrice di valori positivi evocati, più volte da Piersilvio Berlusconi. Bambolina ha sferrato un attacco finale:

“Poc’anzi mi sono state lanciate delle offese piuttosto gravi sul mio stato di essere. La cosa più degradante è che a farlo è stato proprio un ragazzo che sta per entrare nella casa più famosa d’Italia Lino Giuliano che, a mio avviso, non è di certo di buon esempio, dal momento che dal suo scritto si evince una spietata omofobia. Vi ringrazio uno ad uno che mi state vicino e non me ne vogliate se non vi sto rispondendo. Sto veramente giù e credetemi non ci posso pensare. Ancora con questa omofobia!”