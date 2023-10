Dopo tante settimane di attesa, Letizia Petris finalmente ha ricevuto un messaggio da parte del fidanzato Andrea. Da diverso tempo la concorrente del Grande Fratello, infatti, aspettava di capire come il fidanzato stesse vivendo quanto avviene dentro la Casa. Letizia si è avvicinata a Paolo Masella, che le ha in seguito rivelato di provare un coinvolgimento emotivo per lei.

Dopo questa dichiarazioni, il rapporto fra i due coinquilini si è raffreddato, nonostante non sia del tutto cessato. Inoltre Letizia ha continuato a covare dubbi circa la propria relazione, entrata in un momento di crisi già prima del suo ingresso al Grande Fratello. La lettera di questa sera del fidanzato Andrea doveva aiutare la gieffina a dissipare il proprio groviglio sentimentale.

Così, però, non è stato dato che dopo la lettura della lettera, Letizia è parsa più confusa e smarrita di prima, oltre che probabilmente amareggiata. Ecco le parole utilizzate dal fidanzato Andrea nella lettera:

Ciao Leti, seguo le tue giornate all’interno della Casa e sono contento di vederti felice. Hai sicuramente trovato un ambiente famigliare ed amichevole e non ti senti mai sola, cosa per te molto importante. All’inizio di questa avventura sapevamo che poteva essere un’occasione per guardarci dentro ed un banco di prova per entrambi. Devo ancora metabolizzare alcune cose che hai detto su di noi e alcuni tuoi comportamenti, ma allo stesso tempo sono contento che tu dica e faccia tutto nel modo più naturale possibile. Hai espresso il bisogno di fare chiarezza dentro di te e di voler sapere il mio pensiero sul nostro rapporto, ma preferisco parlare dei nostri sentimenti e della nostra relazione guardandoti negli occhi e senza nessuna interferenza esterna, per questo motivo ti ho scritto una lettera. Ti ho sempre detto di essere felice per te e per l’opportunità che ti è capitata e oggi ne sono ancora convinto. Spero di vederti all’interno della Casa fino alla fine, perché te lo meriti davvero, avanza con il tuo buon cuore e continua ad essere te stessa, proprio come stai facendo ogni giorno. Un abbraccio e un bacio.

“Penso che abbia già detto tutto” ha commentato in prima battuta Letizia. La concorrente del Grande Fratello ha ammesso di aspettarsi qualcosa di diverso, prima di non riuscire a trattenere alcune lacrime. “Penso di non aver fatto niente di così tanto male per avere questa risposta da parte sua” ha spiegato in seguito, prima di aggiungere: “Io lo conosco, il metabolizzare di Andrea è un dire basta”.

Letizia ha voluto sottolineare il tempismo con cui è arrivata la lettera, ovvero una settimana prima del loro anniversario di fidanzamento. “Penso che una settimana prima del nostro anniversario mandare questa lettera sapeva cosa avrebbe provocato in me e vuol dire che non mi vuoi bene se fai così” ha detto, infatti, Letizia, per poi concludere: “Il rapporto che abbiamo io e lui pensavo fosse molto più grande di questa lettera”.

Come evolverà ora la relazione di Letizia, considerando che ad ora il fidanzato Andrea non sembra intenzionato a raggiungerla nella Casa?