Grande Fratello, l’attacco inaspettato fa scoppiare una nuova lite in casa: “Basta dire che…”

La lettura dei messaggi che i telespettatori lasciano sui social ha scatenato gli animi al Grande Fratello, sapere cosa pensa la gente fuori sebbene incuriosisca molto gli inquilini della casa più spiata d’Italia, è anche occasione di confronto tra i vari concorrenti e, com’è capitato questa volta, di litigi. Un messaggio, infatti, ha aperto un’accesa discussione in cui sono volate accuse forti.

Protagonista del messaggio è stato Omer, al giovane qualcuno ha scritto: “Omer basta continuare a dire che sei un uomo, chi lo è non lo dice, lo dimostra“. Parole che fanno riferimento probabilmente all’intercalare del ragazzo che usa spesso questa parola. Qualche giorno fa era arrivato anche un messaggio aereo di sostegno per l’inquilino, con la scritta: “C’è solo un uomo #Omerpower”. Ma cosa è accaduto nella casa del Grande Fratello?

Grande Fratello, il messaggio per Omer e la discussione in salotto

Nel corso della lettura dei messaggi social non sono mancate le scintille nel salone del Grande Fratello, dopo che Omer ha letto il messaggio critico nei suoi confronti, è nata una discussione. La prima a commentare è stata Rasha che ha detto: “Lui lo dimostra pure“. Poi il concorrente ha spiegato come non solo lo sia, lo dimostrerebbe e questa cosa l’avrebbero notata anche fuori: “Da fuori lo vedono (…). Per quello è arrivato un aereo che l’ha detto“.

A questo punto è intervenuto Jonas che gli ha detto come quel messaggio sia stata una provocazione nei suoi confronti, forse riferendosi alla loro lite che hanno avuto. Così Omer gli ha chiesto perché ha preso quelle parole tanto sul personale, a fargli da sottofondo c’era Rasha che ha preso più volte le sue difese, facendogli capire anche al fatto che forse il messaggio sui social si riferiva al suo modo di dire quando litiga, dove ribadirebbe più volte di essere “un uomo”.

Gli animi si sono scaldati e a un certo punto è intervenuto anche Simone, a quel punto Rasha gli ha risposto: “Detto da te ‘Omer fai l’uomo’ fa ridere“. Poi ha aggiunto: “Hai ancora la faccia di parlare?“. I due hanno iniziato a discutere, così Simone ha insinuato che la ragazza con lui ridesse e scherzasse fuori e adesso davanti a tutti ha avuto un comportamento diverso. Ma la giovane gli ha spiegato che il suo comportamento conviviale sarebbe “il minimo indispensabile” visto che convivono.

Si sono scambiati accuse reciproche, finché non è intervenuta la madre di Simone Francesca che ha accusato Rasha di essere cattiva: “La cattiveria parte sempre da te“. I due hanno continuato a discutere, accusandosi di lanciarsi frecciatine entrambi. La questione si è conclusa con Jonas che ha chiarito per quale motivo ha vissuto il messaggio aereo come una provocazione, così Rasha gli ha fatto capire che seppur fosse, sarebbe arrivata dai fan e non da Omer, cosa su cui si è trovato d’accordo, dicendo anche che adesso tra lui e il concorrente è tornata la calma e parlano spesso in piscina: “Ci diciamo un sacco di cose carine“.