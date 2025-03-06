A venticinque giorni dalla finale, Federico Chimirri esce dal Grande Fratello. Lo chef, entrato nella Casa nella puntata di lunedì 27 gennaio, era dunque uno degli ultimi entrati nel reality di Canale 5, insieme a Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, eliminati entrambi nel corso della puntata di lunedì 3 marzo.

Classe 1990, nato in Argentina, è stato semifinalista di Masterchef 11. Quella nel cooking show di Sky non è stata però la prima esperienza televisiva per Chimirri che aveva già partecipato come corteggiatore a Uomini e donne. Oggi è soprattutto un noto influencer di cucina e anche al Grande Fratello la sua principale occupazione è stata quella dietro i fornelli.

L’altro lavoro che Federico Chimirri porta avanti parallelamente rispetto a quello di chef è quello di dj. Dopo essere nato in Argentina, Chimirri da piccolo si è trasferito a Formentera e lì ha trascorso la maggior parte della sua vita. Il suo sogno sarebbe quello di aprire un proprio ristorante in cui conciliare le sue due principali passioni: la cucina e la musica. Nel 2022 ha pubblicato anche un album, Sound tasting, che raccoglie 10 brani.

Oggi single, l’ex concorrente del Grande Fratello da una precedente relazione ha avuto un figlio, Romeo, di 7 anni. Durante la puntata di giovedì 20 febbraio ha ricevuto la sorpresa proprio del figlio e dell’ex compagna. “Sono stato sempre pazzerello nella mia vita, ma quando è nato mio figlio è cambiato tutto” aveva dichiarato in un confessionale. “Mi è piaciuto crescere insieme a lui, perché comunque anche io ero molto giovane” aveva raccontato ancora.

Quando ha ricevuto la sorpresa Chimirri ha detto riguardo all’ex compagna: “Ho incontrato la mamma di Romeo l’estate del 2014, lei aveva circa 20 anni e io 24. Soprattutto per me è stato amore a prima vista e così è andata”. “Ci amiamo, ma in maniera differente, perché l’amore rimane sempre” ha spiegato invece l’ex fidanzata Eleonora.