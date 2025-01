Chi è Federico Chimirri del Grande Fratello 2025

Età, lavoro, Instagram, studi, genitori, figli, ex fidanzata, fratelli, curiosità, tatuaggi, passioni di Federico Chimirri di Grande Fratello

Nella puntata di stasera, lunedì 27 gennaio 2025′ del ‘Grande Fratello‘, un nuovo concorrente varcherà l’ambitissima porta rossa del reality condotto da Alfonso Signorini. Si tratta di Federico Chimirri nuovo inquilino della casa più spiata d’Italia, assieme a Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta (alla sua seconda partecipazione).

Conosciamolo meglio:

Chi è Federico Chimirri di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ha 35 anni. Il suo profilo Instagram @federico.chimirri, ad oggi, conta oltre 113 mila followers.

“È uno Chef e Dj argentino oltre che orgoglioso padre del piccolo Romeo. Celebre per la partecipazione a Masterchef 11 coniuga le sue più due grandi passioni, la musica ed il cibo, nel suo album d’esordio “SoundTasting”. Il grande successo ai fornelli nel cooking show più famoso d’Italia gli ha permesso di aprire il suo ristorante nel cuore di Milano. Di giorno Chef, la notte DJ, gira l’Italia e accompagna le notti di migliaia di persone con i suoi travolgenti DJ set”: questa è la sua descrizione raccolta dal sito ufficiale della sua agenzia.

Leggi anche: Chi è Mattia Fumagalli del Grande Fratello 2025

Ai tempi della sua partecipazione al cooking show di Sky, datata 2022, la scheda ufficiale recitava così: “Vive tra Formentera e Milano con la sua fidanzata Giulia e suo figlio Romeo, avuto da una relazione precedente. Romero è la sua vita, il suo più grande orgoglio: tutti i suoi traguardi sono sempre dedicati a lui.

L’amore per la cucina scorre da sempre nelle sue vene perché la sua è una famiglia di ristoratori. Suo padre si è trasferito dall’Argentina a Formentera più di 25 anni fa, costruendosi una nuova vita nella ristorazione da zero, senza il supporto di nessuno. Da bambino amava passare del tempo in cucina con i suoi genitori, osservando ogni minimo dettaglio.

Adesso vorrebbe seguire la strada del padre e riuscire ad aprire un posto che possa conciliare le sue due più grandi passioni: la cucina e la musica”.

Ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo.

Ha avuto una storia d’amore con Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’.