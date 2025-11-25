Grande Fratello, dopo gli scontri cala il gelo tra la “coppia”: “Mi eviti e non parli con me”

Qualche giorno fa c’erano state un po’ di tensioni all’interno della casa del Grande Fratello, cosa che non ha stupito molto i telespettatori visto che in quest’edizione si è assistito già a diversi litigi. Ma questa volta al termine della discussione, che ha acquisito toni poco carini, uno dei concorrenti, Omer, si è reso protagonista di un gesto che non è piaciuto.

Il ragazzo mentre discuteva e rispondeva alle domande di alcuni concorrenti riguardo al suo rapporto con Rasha, ha perso la pazienza e si è abbassato i pantaloni davanti a tutti. Un gesto che non è piaciuto nemmeno alla ragazza, che successivamente l’ha invitato a essere meno istintivo e più calmo. L’episodio pare che abbia portato qualche strascico nella loro relazione.

Rasha e Omer, il confronto dopo la lite e la distanza

Dopo il gesto eclatante di Omer, nonostante alla fine abbia chiesto scusa a tutti i compagni, lui e Rasha hanno avuto una serie di discussioni. Il primo confronto è avvenuto fuori al giardino e, in quell’occasione, il concorrente ha chiesto alla ragazza perché lo stesse evitando, dicendole anche che in quella giornata non gli aveva rivolto parola.

In seguito a quel primo confronto, però, la lontananza tra i due ragazzi sembra essersi acuita. Così, nel corso della festa tenutasi sabato sera nella casa del Grande Fratello, la coppia si è isolata per parlare ancora una volta. Omer era molto innervosito e ha voluto subito spiegare alla ragazza cosa gli aveva dato tanto fastidio.

Rasha, a differenza sua, nel corso della festa si è divertita con tutti, ridendo e scherzando. Così Omer le ha detto che c’era qualcosa che l’aveva infastidito del suo comportamento, una cosa che però non le ha voluto dire. Così Rasha gli ha domandato se tanto fastidio fosse dovuto al fatto che avesse ballato. Ma Omer le ha detto che non c’entrava nulla quella cosa, dicendole poi: “(…) Se non lo capisci va bene così‘”. Questo non è stato il primo confronto che hanno avuto.

La coppia aveva già parlato precedentemente con toni un po’ più animati quando Omer ha invitato la ragazza a fare attenzione a Jonas, che secondo lui non è così sincero. A quanto pare, però, questo comportamento del ragazzo non starebbe piacendo molto a Rasha, che ha spiegato come al momento Omer sia “una pentola a pressione”, aggiungendo anche che sente il bisogno di una leggerezza maggiore e non di tutte queste storie e tensioni. “Non voglio che rovina il nostro rapporto, ma comprendo la pressione che lui sente“, ha aggiunto la concorrente.

Dunque, la coppia non starebbe vivendo un momento molto sereno, tra litigi e incomprensioni non sembra che Omer e Rasha siano sereni, bisognerà capire se soprattutto la ragazza riuscirà ad accettare questo lato del giovane o se deciderà di interrompere la frequentazione. Staremo a vedere.