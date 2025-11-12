Grande Fratello, chiusura anticipata per Simona Ventura? Come stanno le cose

Regna l’incertezza nel variegato mondo dei reality show. Se un prodotto come Temptation Island funziona a gonfie vele sul piano degli ascolti – che piaccia o non piaccia rimangono il metro privilegiato del successo televisivo – lo stesso non si può dire per «il» reality per antonomasia ovvero Il Grande Fratello.

Il cambio di testimone alla conduzione del programma, passato da Alfonso Signorini a Simona Ventura, non sembra finora aver dato i risultati sperati. Dopo un buon inizio il programma giunto alla sua diciannovesima edizione ha cominciato a retrocedere, perdendo progressivamente terreno rispetto alla concorrenza. Al punto che già si comincia a parlare di una possibile chiusura anticipata.

Grande Fratello 2025 a rischio chiusura anticipata?

Eppure le cose per la nuova edizione del GF sembravano essere cominciate nel migliore dei modi. Il debutto – con un ottimo 23,35% di share e oltre 2,8 milioni di spettatori – aveva fatto ben sperare per il reality di Canale 5, alla ricerca del riscatto dopo le delusioni dell’anno passato. Ma già con la seconda puntata gli ascolti hanno cominciato a calare.

Il secondo appuntamento con Il Grande Fratello targato Simona Ventura ha fatto registrare il 15,4% – quasi otto punti in meno rispetto al debutto – e peggio ancora è andata da metà del mese di ottobre con gli ascolti che si sono stabilizzati poco sopra la soglia del 14%. Un dato perfino inferiore a quello della scorsa edizione, che si era attestata a una media del 16,76%.

I risultati nettamente al di sotto delle aspettative della vigilia, come è facile immaginarie, hanno fornito il terreno propizio a una serie di voci sul futuro incerto del programma, per il quale si è parlato anche della possibilità di una chiusura anticipata. Stando ad Affari Italiani, al vaglio della dirigenza di Cologno Monzese ci sarebbero due ipotesi.

La prima prevede di anticipare la finale al 24 novembre anziché al 15 dicembre. L’altra strada valutata dai vertici Mediaset sarebbe quella di uno spostamento del reality a un’altra serata. Il Grande Fratello potrebbe dunque abbandonare il tradizionale appuntamento del lunedì. A gettare acqua sul fuoco su una possibile chiusura dei battenti per lo storico format ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Prima di dicembre il Grande Fratello non chiuderà, secondo le sue previsioni confermate, a quanto sembra, anche da fonti interne. La scorsa estate erano circolate anche voci che, giusto all’opposto, parlavano di una possibile prosecuzione fino a gennaio in caso di successo. Ma l’andamento attuale del programma sembra escludere decisamente una simile eventualità.

«Una chiusura anticipata è da escludere al momento». A dirlo è una fonte vicina alla produzione del Grande Fratello, raccolta da Fanpage.it. Allo stato attuale la programmazione del reality non è destinata a subire variazioni: né tagli anticipati né prolungamenti a gennaio. La messa in onda del GF è confermata fino a dicembre. Nel frattempo a Mediaset cercheranno di ingegnarsi per risalire la curva degli ascolti in queste ultime settimane.