Grande Fratello, chi è Omer Elomari: età, dove vive, lavoro, fidanzata, Instagram. Tutto sul di lui

Sguardo profondo, fisico possente e con un passato doloroso alle spalle, Omer Elomari è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2025 che, sin dai primi giorni di permanenza nella casa più famosa d’Italia, ha conquistato le simpatie del pubblico ma anche degli altri inquilini. Schietto, diretto e senza filtri, Omer si è messo in gioco sin dalla prima puntata scatenando la curiosità dei telespettatori.

Nel video di presentazione realizzato per il Grande Fratello, Omer ha confessato di aver visto la propria casa crollare sotto i propri occhi a causa della guerra. Insieme alla sua famiglia, infatti, Omer ha conosciuto gli orrori della guerra in Siria rischiando più volte di morire fino alla decisione dei genitori di lasciare il Paese d’origine per ricominciare in un’altra zona del mondo.

Tutto su Omer Elomari, concorrente del Grande Fratello 2025

Omer Elomari è nato nel 1999 in Siria dove, fino agli undici anni, la sua vita scorre tranquilla tra palestra, allenamenti conoscendo da vicino il mondo del lavoro del padre. Una mattina, però, la vita di Omer e della sua famiglia cambia radicalmente a causa di un bombardamento che distrugge la loro casa.

La famiglia di Omer sceglie di ripartire dalla Turchia dove decide di aiutare i genitori a ricominciare rimboccandosi le mani e adattandosi ad ogni tipo di lavoro. Dopo qualche anno, arriva il trasferimento in Italia, precisamente in Valtellina. Omer si stabilisce a Traona, piccola località in provincia di Sondrio dove si costruisce anche una nuova identità professionale lavorando come consulente aziendale.

Omer incarna il fascino dell’uomo arabo. Occhi scuri, barba e un fisico possente ma anche educato e gentile anche se chi lo conosce dice che è meglio non farlo arrabbiare. Presente su Instagram con un profilo seguito da più di 67mila followers, Omer lavora anche come modello e ama la natura e gli animali come i cavalli come si intuisce da alcune foto pubblicate sui social

Tra i suoi migliori amici, inoltre, sembrerebbe esserci anche un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip ovvero Stefano Sala che è anche l’ex compagno di Dayane Mello.

La vita privata e la fidanzata

Omer è entrato nella casa del Grande Fratello con il cuore libero. Single e con tanta voglia di innamorarsi è stato immediatamente colpito dalla bellezza di Rasha Younes con cui il feeling è immediato. Se, però, Omer non ha nascosto il proprio interesse sin dal principio, Rasha non si è tuffata a capofitto nella conoscenza e, nonostante carezze e attenzioni, il primo bacio tra i due è arrivato dopo più di 40 giorni dall’inizio del reality in seguito al passaggio di un aereo che ha emozionato lei.