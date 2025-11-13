Grande Fratello, chi è Benedetta Stocchi: età, dove vive, lavoro, studi, vita privata. Tutto su di lei

Benedetta Stocchi è una delle concorrenti più in vista di questo Grande Fratello, probabilmente una delle ragazze che è più stata al centro dell’attenzione delle “cronache televisive”, che con il suo carattere spontaneo sembra aver conquistato il pubblico. Ma chi è la giovane 27enne?

Complice anche il suo avvicinamento a Giulio Carotenuto, è diventata senza ombra di dubbio una delle protagoniste di quest’edizione. Ma cosa faceva prima di entrare nella casa del Grande Fratello? Quali sono le sue aspirazioni? Tutto quello che c’è da sapere sulla giovane gieffina romana.

Curiosità su Benedetta Stocchi, dagli studi fatti al lavoro

Benedetta Stocchi è originaria di Nemi, un piccolo borgo dei Castelli Romani ed è qui che vive in una casa da sola, nel video di presentazione del Grande Fratello ha detto di lavorare come influencer e modella, ma si è descritta come una giovane semplice, dai valori tradizionali e con le idee ben chiare. Dopo la scuola ha studiato Comunicazione e poi ha iniziato a dedicarsi a tempo pieno alla moda, utilizzando il suo seguitissimo profilo Instagram per condividere contenuti legati a questo mondo.

Dal carattere frizzantino e solare, Benedetta Stocchi ha subito conquistato i telespettatori, è entrata nella casa dicendo di essere single ma anche una spacca cuori ed effettivamente ha subito colpito il chirurgo odontoiatra Giulio Carotenuto. Appassionata di moda, ha partecipato quando era molto giovane a diversi concorsi di bellezza, vincendo la fascia di Miss Nemi 2017 e adesso è entrata nella casa più spiata d’Italia, magari con la speranza – che nutrono molti altri concorrenti – di poter entrare nel mondo dello spettacolo.

Benedetta ha lavorato nell’attività di famiglia, una salumeria di prodotti tipici, tanto che lei stessa si è definita con l’ironia che la contraddistingue “la norcina più bella d’Italia“. Nella casa del Grande Fratello ha subito mostrato la sua grinta e la voglia di divertirsi, praticamente fin da subito si è notata la grande sintonia che c’è tra lei e Giulio, che si sono avvicinati sempre di più. Cosa che è stata vista anche dagli altri concorrenti, giorno dopo giorno la loro unione pare essersi affiata sempre di più, tra baci, carezze e momenti di grande vicinanza avuti sotto le lenzuola.

Anche in quest’occasione non sono mancate le critiche da parte di chi ha ritenuto che la loro possa essere solo strategia, difficile dirlo quando si parla di concorrenti di un reality. Ad ogni modo alla fine del Grande Fratello – anche se si era vociferato che il programma potesse chiudere in anticipo – manca ancora un po’, motivo per cui le cose potrebbero cambiare, la passione potrebbe esplodere o la simpatia finire. Benedetta Stocchi, comunque, pare che abbia conquistato il pubblico, particolare che potrebbe farla arrivare in finale.