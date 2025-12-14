Grande Fratello, cambio programmazione. Slitta la finale, quando va in onda

Grande Fratello 2025, cambio programmazione dell’ultimo minuto per la finale. È giunta la comunicazione ufficiale al termine di una girandola di voci e indiscrezioni. Slitta la finale prevista inizialmente per lunedì 15 dicembre. Il rinvio è stato confermato: l’avventura della diciannovesima edizione dello storico reality show non si chiuderà domani.

La puntata di lunedì 15 dicembre non verrà cancellata. Andrà in onda una puntata classica col valore di una semifinale bis durante la quale il televoto decreterà il quinto (e ultimo) finalista tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio. Il realità rallenta dunque leggermente la sua corsa verso il traguardo finale. Ecco quando andrà in onda la finalissima del GF.

Cambio programmazione per il Grande Fratello: finale slittata, quando andrà in onda

Il capitolo finale del programma condotto da Simona Ventura slitta di tre giorni. Appuntamento a giovedì 18 dicembre nella prima serata di Canale 5 per la finale dell’edizione 2025 del Grande Fratello. Il reality allunga di una tappa rispetto alla tabella di marcia originaria. Invariato invece il numero dei finalisti, rimasto fissato a cinque.

Posticipata dunque di qualche giorno la conclusione del GF. Uno slittamento che costringe i quattro concorrenti già sicuri della finale (Giulia, Grazia, Anita e Jonas) a prolungare la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia. Con loro anche i due destinati a passare attraverso il vaglio del televoto, Omer e Domenico.

La serata di lunedì 15 dicembre rivelerà il nome del quinto finalista. Stando alle indiscrezioni riportate da Davide Maggio, Mediaset avrebbe deciso di riprogrammare il finale del reality per mandare in onda una puntata “normale” del Grande Fratello, molto somigliante a una seconda semifinale. Una scelta che da una parte prolunga la suspense e dall’altra risponde una ben precisa strategia.

Con ogni probabilità lo slittamento non serve soltanto a creare un’attesa supplementare e a offrire al pubblico un’occasione in più per seguire da vicino le dinamiche della casa del GF. Appare verosimile che a spingere Mediaset verso il cambio di palinsesto sia stato un calcolo di natura strategica. Lunedì 15 infatti è in programma la terza puntata di Sandokan.

Perchè Mediaset ha fatto slittare la finale del GF

La serie targata Rai con Can Yaman nei panni del celebre pirata della Malesia ha fatto il boom di ascolti sfondando il muro del 30% di share. L’azienda di Cologno Monzese avrebbe deciso di cambiare rotta all’ultimo momento per evitare di andare allo scontro diretto con un avversario decisamente temibile, rischiando così di “bruciare” la finale del GF.

Da qui la decisione di aggiungere una puntata extra e di far slittare di tre giorni la finale del Grande Fratello, programmata ora per le 21:20 di giovedì 18 dicembre. Un modo insomma per prendere tempo e schivare una concorrenza poderosa, concedendosi un ultimo colpo di scena prima del gran finale di stagione.