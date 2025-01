Scopriamo cosa è successo nella puntata numero 23 del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025:

Helena rientra in casa per un faccia a faccia con Lorenzo

Alfonso Signorini apre la puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025 alla velocità della luce, manda Lorenzo Spolverato in Mystery room e fa rientrare Helena nella casa a pochi giorni dalla sua eliminazione.

Si parla del rapporto tra Helena e Lorenzo. I due in una prima parte dell’avventura all’interno della casa hanno avuto un flirt che è sfociato in un bacio appassionante, una conoscenza poi interrotta con l’interesse da parte di Shaila sfogata poi con la visita spagnola, al Gran Hermano. Helena e Lorenzo non hanno mai mantenuto buoni rapporti dopo che la storia tra Lorenzo e Shaila è proseguita una volta rientrati in Italia. Liti e provocazioni hanno scandito le ultime settimane di Helena in casa fino alla sua eliminazione.

Il confronto tra Helena e Lorenzo, più che un confronto è una lite senza soluzione d’uscita. Helena accusa Lorenzo di essere bugiardo rinfacciandogli le dimostrazioni fatte prima di avvicinarsi a Shaila. Lorenzo replica di essere stato solo una persona che si è lasciato trasportare.

Lorenzo e il confronto con Saro, il guru della moda

Saro “il guru della moda” ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha affermato di aver avuto un bacio con Lorenzo Spolverato: “Lorenzo si è mostrato particolarmente galante con me e devo ammettere che è stato anche molto malizioso. Dopo l’evento abbiamo proseguito la serata insieme. In auto c’è stato un bacio molto passionale. Non era un semplice bacio tra amici ma qualcosa di più sentito”.

Nel faccia a faccia in casa Lorenzo ha smentito ogni singola parola detta dal guru. Saro ha prontamente dato del “bugiardo” a Lorenzo accusandolo di essere un attore e dicendo a Shaila che “le mamme hanno sempre ragione” facendo riferimento alle considerazioni che la mamma di Shaila ha fatto tempo fa su Lorenzo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in collegamento

In collegamento Skype Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello VIP nel 2020 conosciuti e fidanzati all’interno della casa, hanno festeggiato con Alfonso Signorini la nascita del loro primo figlio Kian Salemi Pretelli, nato lo scorso 10 gennaio.

Jessica Morlacchi si scontra con Luca Calvani

Eliminata qualche puntata fa, Jessica Morlacchi non molla la presa e continua a levarsi i sassolini dalla scarpa. Come? Facendo un ripasso dei video girati in rete su Luca Calvani, a partire dalla frase “si è infilata nel mio letto“ su cui la Morlacchi ha chiesto spiegazioni all’attore. “Non si dicono queste cose” Luca. Non è tutto, Jessica ha punzecchiato Calvani anche sugli applausi in studio a favore della Morlacchi.

Luca, stufo di stare in mystery room a litigare con Jessica, decide di lasciare lì l’ex inquilina prima del tempo uscendo dalla mystery senza nemmeno salutarla.

Sorpresa per Tommaso, la mamma

Tommaso viene mandato nella stanza Superled. C’è la madre Ginevra, dopo 4 mesi.

“Sono 4 mesi che sorrido con te, dormo con te, piango con te. Sono fiera di te, mi rendi una mamma fiera. Mi fai sentire brava, ora è un momento importante. Sei arrivato al quarto mese, so che nel tuo cuore hai forza e costanza. Te la puoi giocare alla grande, ma per me hai già vinto”

Sulla storia con Mariavittoria, la mamma di Tommaso è positiva: “Tommaso è puro, spontaneo, siete divertenti, buffi. L’importante è che tu stia bene“. La ragazza poi ha raggiunto Tommaso e la signora Ginevra per stringersi la mano, conoscersi ed abbracciarsi.

Bernardo Cherubini nominato dai ‘preferiti’ del pubblico

Il verdetto del televoto ha svelato che i due preferiti dal pubblico sono Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato. A loro due è stato dato un arduo compito, salvare uno tra Maxim e Bernardo (al televoto con loro): scelgono di mandare in nomination diretta Bernardo perché “bugiardo”. In un filmato, anche altri inquilini non sembrano essere convinti dal comportamento di Bernardo sottolineando le sue ambiguità.

Mariavittoria e Giglio sono tra i preferiti della casa. Luca Calvani (dunque immune) è il preferito di Beatrice Luzzi, mentre quello di Cesara Buonamici è Tommaso.

La catena di salvataggio manda Maxime al televoto

In casa iniziano gli ‘imprevisti’ del Grande Fratello. Il primo tranello è la catena di salvataggio.

Tutti gli inquilini tranne gli immuni partecipano alla catena di salvataggio. Si parte dal primo nominato ufficiale, Bernardo, che salva Shaila. Shaila salva Ilaria; Ilaria salva Pamela Petrarolo; Pamela salva Eva Grilmaldi; Eva salva Alfonso; Alfonso salva Javier; Javier salva Emanuele; Emanuele salva Chiara; Chiara salva Zeudi; Zeudi infine salva Stefania Orlando.

Maxime è il secondo concorrente ad andare al televoto.

Fa discutere il salvataggio di Eva per Alfonso, Stefania Orlando è rimasta particolarmente male data l’amicizia che le ha legate in casa. La Orlando non ha mezzi termini per accusare la Grimaldi: “Sei falsa!”

Confronto in studio tra Jessica ed Helena

Il primo confronto-scontro in studio tra Jessica ed Helena avviene dopo mezzanotte e mezza. Jessica da un lato dello studio, Helena dall’altro. La Morlacchi alla Prestes: “Non chiedo scusa ad Helena perché ha fatto una cosa troppo forte, violento rispetto alle mie parole. Hai fatto uscire la parte peggiore di me“. Helena al posto di rispondere di ciò che è avvenuto, prende in causa Luca Calvani accusando Jessica di aver sbagliato completamente l’atteggiamento nei confronti dell’attore: “Dovresti rispettare i confini delle cose, Luca è fidanzato”.

La Morlacchi controbatte: “Ah io dovrei rispettare i confini e parli tu che tempo fa ti sei portata Lorenzo in tugurio“.

Beatrice Luzzi fa nuovamente notare quanto basso livello c’è stato nella lite che le ha portate poi alle conseguenze del televoto per la modella e dell’abbandono anticipato da parte di Jessica. La Morlacchi: “Chiedo sempre scusa a me stessa e al pubblico che ha visto quella scena” ma non ha voglia di rimettere benzina sul fuoco, così si avvicina ad Helena per stringerle la mano in segno di una pace (a cui nessuno crede)