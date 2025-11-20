Grande Fratello 2025, chi è Matteo Azzali: età, dove vive, studi, lavoro, fidanzata, Instagram. Tutto su di lui

Pugile, con un’indole buona e un carattere pacifico, nel suo passato, il destino gli ha giocato un brutto scherzo. Tutto quello che c’è da sapere su Matteo Azzali.

Matteo Azzali è stato uno dei primi concorrenti del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura che il pubblico ha conosciuto. Sguardo buono e fisico possente, Matteo è il pugile del Grande Fratello 2025 e, sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, si è messo a disposizione del gruppo nel tentativo di regalare ai telespettatori un’edizione più tranquilla e serena.

Sempre sorridente e positivo nella vita, ha due grandi amori, i suoi gatti, a cui è profondamente legato. Nonostante abbia dovuto rinunciare alla sua carriera da pugile professionista, non ha mai perso la determinazione e l’ottimismo trasformando ciò che il destino gli ha offerto in un’altra occasione da sfruttare nella vita.

Tutto su Matteo Azzali, concorrente del Grande Fratello 2025

Classe 1978, Matteo Azzali è nato a Parma ed è un volto conosciuto nel mondo dello sport. Il suo nome è legato principalmente al pugilato, sport che ha segnato la sua vita e al quale, ancora oggi, si dedica sotto un’altra veste. Il suo legame con il pugilato inizia diversi anni fa quando viene notato dalla Boxe Parma, società per la quale sostiene numerosi incontri portando a casa anche diversi successi. Sembra l’inizio di una grande carriera ma purtroppo il destino gli gioca un brutto scherzo.

A 25 anni, la carriera sportiva di Matteo Azzali viene bruscamente interrotta a causa di un grave incidente alla mano destra che lo costringe a reinventarsi. Sempre positivo, Matteo non si abbatte e decide di aprire una palestra per insegnare pugilato e dare un futuro ai ragazzi togliendoli dalla strada e facendo scoprire loro la bellezza dello sport.

Un progetto che Matteo porta avanti ancora oggi. Contemporaneamente, però, gestisce anche un negozio di integratori e attrezzatura sportiva.

Legatissimo alla famiglia, ha perso il padre e ha un rapporto speciale con la madre con cui, oltre ad andare a giocare a bingo, ogni anno, va anche al concerto di Vasco Rossi.

Oltre ad avere un fisico imponente frutto di anni e anni di allenamenti, Matteo ha anche un’altra capacità, quella di recitare a memoria La Divina Commedia.

Oltre ai vari meriti sportivi, Azzali si è fatto conoscere nel 2016 quando ha partecipato all’Isola dei Famosi come ospite in studio perché amico del pugile Giacobbe Fragomeni, vincitore di quell’edizione. A settembre 2025, il suo nome è stato annunciato come primo concorrente del Grande Fratello 2025.

Nella casa si è messo a disposizione di tutti i concorrenti dando loro consigli sportivi ma è stato anche il mediatore delle discussioni per evitare che una situazione degenerasse come accaduto durante la lite tra Jonas e Omer Elomari. Tale caratteristica, tuttavia, ha sollevato critiche nei suoi confronti. Ascanio Pacelli, in particolare, in qualità di opinionista del reality che lo ha definito il Don Matteo dell’edizione esortandolo a non spegnere le dinamiche.

L’avventura di Matteo nella casa è finita con l’eliminazione decisa dal pubblico attraverso il televoto e, a telecamere spente, come ha raccontato lui stesso a Il Giornale, è avvenuto il chiarimento con lo stesso Ascanio.

La vita privata

Della vita privata si sa poco ma ad oggi è single anche se non nega di essere alla ricerca di una donna con cui costruire una famiglia. “A me piacciono molto le donne, però quando stai con un pugile, con un atleta, sai già che i sacrifici li dovrà fare anche la persona che è al tuo fianco. E purtroppo non li ha voluti fare nessuno. Mi ci vedo tantissimo con una famiglia con dei bimbi, infatti quando sarò grande la farò. Adesso vivo con due gatti a cui tengo molto e sono pronto per questa nuova avventura“, ha detto nel video di presentazione realizzato per il Grande Fratello.