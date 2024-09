Grande Fratello, puntata del 16 settembre 2024 in diretta: cast, concorrenti e opinionisti e cosa succede minuto per minuto su tvblog.it

Questa sera, lunedì 16 settembre 2024, su Canale 5, andrà in onda in diretta la prima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nel ruolo di opinioniste, e di Rebecca Staffelli.

Il reality show, prodotto da EndemolShine Italy, va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sulle reti Mediaset, durante il giorno, invece, vanno in onda una serie di strisce quotidiane dedicate al reality. Per quanto riguarda la diretta, invece, il GF si può seguire principalmente su Mediaset Extra (dalle 9 del mattino alle 2 di notte) e su Mediaset Infinity.

Grande Fratello, puntata 16 settembre 2024: anticipazioni

Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire. Volti noti e persone comuni, in una lunga convivenza forzata, ognuno con il proprio personale vissuto da raccontare, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile.

Tra le novità, l’inaugurazione del nuovissimo Villaggio di Grande Fratello, presso i Lumina Studios di Roma, che accoglierà uno studio rinnovato e una nuova e grandissima Casa che si estende su 1.750 mq.

Grande Fratello, cast e concorrenti 2024: chi sono?

I concorrenti ufficializzati sono: Clayton Norcross (attore), Clarissa Burt (showgirl), Enzo Paolo Turchi (ballerino), Helena Prestes (modella), Iago Garcia (attore), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Luca Calvani (attore e modello), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Tommaso Franchi (idraulico), Ilaria Clemente (esperata di cybersecurity)

Grande Fratello, puntata 16 settembre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2024 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.