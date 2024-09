Grande Fratello 2024-2025: il cambio di passo si ferma a metà

Una Casa totalmente rinnovata e un cast vocato alla leggerezza non riescono a far uscire il Grande Fratello da schemi consolidati.

Se la scorsa edizione è stata quella del ritorno alla denominazione originaria, abbandonando lo spin-off Vip, questa edizione del Grande Fratello dovrebbe rappresentare un nuovo inizio per la trasmissione giunta alla venticinquesima edizione, facendo un computo complessivo senza distinzioni tra versioni vip o meno.

La Casa si è trasferita ai Lumina Studios ed è stata rifatta totalmente. Maggiore continuità si scorge, invece, nello studio, anche questo portato presso gli stessi Lumina Studios. Le novità scenografiche offerte dalla nuova abitazione degli inquilini si sommano alla volontà di creare un cast dal sapore diverso rispetto a quello delle ultime edizioni. Alfonso Signorini, a più riprese, ha dichiarato di auspicarsi un’edizione che torni a portare leggerezza, lasciando da parte le tensioni che hanno contraddistinto il programma negli scorsi anni.

L’intenzione è stata sorretta dalla costruzione di un cast modulato – la prima puntata ne è la conferma – su una giusta dose di spensieratezza, allegria e anche ironia. Quest’ultima va, però, dosata per evitare che chi ne è portatore non si trasformi presto in una macchietta. Nel corso del kick off la vera protagonista sembra essere stata Jessica Morlacchi, al suo ritorno in tv dopo aver preso parte a Oggi è un altro giorno. Il rischio per lei è quello di sembrare, tra faccette e smorfie e una finta incredulità, una perenne caricatura di Sabrina Ferilli. Il consiglio, dunque, sarebbe quello di utilizzarla a piccole dosi, come una medicina salvifica, ma dagli effetti precari.

La scrittura del programma si regge su un profluvio di incontri dal possibile – e talvolta alquanto forzato – tasso erotico. La scintilla passionale è ciò che viene ricercato lungo tutto il corso della puntata. Così non può mancare la prova del bacio cinematografico, valida come prova-ricompensa per la prima spesa settimanale. L’ingresso nella Casa di Enzo Paolo Turchi è segnato dalla chiamata con finta venatura di gelosia di Carmen Russo dopo averlo visto ballare con Rebecca Staffelli. Un’idea che già sulla carta non appare certo originalissima e che messa in campo crea esiti quasi imbarazzanti per gli stessi protagonisti.

Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi viaggiano per ora su binari paralleli nel loro ruolo di opinioniste. La scelta di mettere una al fianco dell’altra in questa edizione pare proprio voler mettere in luce la loro complementarità. Al debutto il risultato, però, è che spesso gli interventi della Luzzi – non comunque particolarmente illuminanti – finiscono per mostrare la fragilità e la debolezza di quelli della Buonamici. Così la direttrice “ad personam” del Tg5 rischia di finire ulteriormente marginalizzata all’interno della trasmissione.

Alfonso Signorini conduce il programma con il consueto stile, provando a far leva sulla cifra ironica espressa dai concorrenti, Morlacchi in primis. Il cast risulta per ora ben assortito e in grado di dare pepe al programma, senza derive problematiche. Il nuovo inizio di questo Grande Fratello viene però bloccato da quelle incrostazioni di passato che sopravvivono.

La dipendenza dalle trame amorose, ricercate già nel corso della prima puntata, sfruttando ex tentatori di Temptation Island, ne è la massima dimostrazione. L’impossibilità di staccarsi dalla costruzione di momenti tutt’altro che necessari come la chiamata di Carmen Russo fanno comprendere come non tutto sia cambiato. Alle buone intenzioni finiscono così per sostituirsi pigrizia e abitudine e il risultato torna a essere deludente.

È un’impressione parziale, che potrà essere completata solo guardando le prossime puntate. Per ora l’edizione 2024-2025 del Grande Fratello tenta di cambiare passo, inserendo una nuova marcia. Sarà per la frizione non del tutto abbassata – si tratta pur sempre di un debutto – ma la marcia fatica ad entrare e “gratta”.