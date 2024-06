Grande Fratello 2024 – 2025: chi saranno i nuovi concorrenti?

Mancano pochi mesi all’inizio dell’edizione 2024 – 2025 del ‘Grande Fratello‘. Proseguono, in tutta Italia, i casting per la ricerca dei nuovi concorrenti nip. Coinvolto anche un ex gieffino dell’ultima stagione, ovvero Giuseppe Garibaldi, che, per conto della produzione, sta girando il nostro Belpaese, in lungo e largo, per scovare gli inquilini del reality di Canale 5 (condotto, anche quest’anno, da Alfonso Signorini).

Cristina Plevani torna al Grande Fratello 2024 – 2025?

Ivan Rota per ‘Dagospia’ ha raccolto un’indiscrezione che riguarda la composizione del cast vip del prossimo ‘GF’ in partenza a settembre. Si tratta della prima storica vincitrice del programma, ovvero Cristina Plevani, la bagnina di Iseo che catalizzò l’attenzione dei telespettatori anche per la sua storia con Pietro Taricone. Si legge:

“Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality”

Secondo il settimanale ‘Oggi’, invece, la produzione sarebbe interessata a Vera Gemma, che, in passato, ha preso parte già a ‘Pechino Express’ e ‘L’Isola dei Famosi’.

Al Bano concorrente del Grande Fratello 2024 – 2025? La smentita

Non ci sarà, invece, Al Bano che, a ‘Tag24’, ha smentito, sul nascere, le voci di un suo coinvolgimento a seguito di un lauto compenso: “Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Il Grande Fratello poi è una trasmissione per cui non mi sento adatto. Cachet? Una balla clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome. Ho la sanremite acuta vorrei partecipare un ultimo anno in gara”.

L’influencer Amedeo Venza, invece, fa i nomi di Jasmine Carrisi, Nicola Tedde (ex ‘Temptation Island) e Cristiano Iovino (l’uomo del caffè di Ilary Blasi). Chi, a suo dire, avrebbe detto di no, è Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni: “Il GF vorrebbe dentro Luca Vezil ma l’ex fidanzato della Ferragni junior dice No!”

Da ‘Uomini e Donne’, invece, potrebbe arrivare l’ex tronista Brando Ephrikian.

Fiocca anche l’autocandidatura della nota Tiktoker, Cara: “Grande Fratello? Non è che decido io, eh! Siete impazziti tutti quanti con questo Grande Fratello! Lo dico e lo ripeto: se mi dovessero dire di sì, che mi vogliono, io ci provo anche ad andare, ma non assicuro che riesco a rimanere lì tutti quei mesi. […] Se mi contattano ci vado, ma non vi assicuro che rimango là tutti quei mesi”.