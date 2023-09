Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi regina impassibile, Grecia Colmenares perennemente gioiosa come Pollon

“Buonasera, potete applaudire” esordisce Alfonso Signorini entrando in studio in un silenzio quasi mistico e buio nella terza puntata del Grande Fratello 2023. Subito l’argomento delle prime scintille all’interno della casa. Più che scintille, il primo argomento era infuocato come il vento del phon. Al centro dello “scontro generazionale” uno scherzone intuito da Grecia Colmenares da parte di Anita, Letizia e Samira, che non gradiscono la sua verve. Del resto avere qualcuno in casa che sembra entusiasta, ogni minuto, come Pollon al ballo di fine anno, non deve essere semplice. Soprattutto 24 ore su 24.

Lo scontro è finito con un nulla di fatto e il solito “Volemose bene” mentre i tuguriati vengono riuniti con gli altri inquilini. Altro confronto a inizio serata è quello tra Rosy e Beatrice. La prima -cuoca di professione- è la padrona della cucina e Beatrice (sempre più con amabili sfumature alla Eva Bonelli di “Vivere”), ribatte alle accuse dell’altra che, in confessionale, addirittura lamenta un

“Io che tolgo più cibo dalla mia bocca per dare da mangiare agli altri…”

Una frase che probabilmente avrà pronunciato una decina di volte Grecia Colmenares in Topazio o Manuela ma tant’è.

Spiegazione di Beatrice sul suo muro nei confronti di Rosy:” Mi ha detto ‘Ti vorrei raccontare i miei pensieri notturni’… le ho detto “Anche no’“. E come darle torto? E dopo aver bisbigliato, come una adorabile Victoria Grayson di Revenge, la frase:

“Comunque non ti ho nominata solo io”

Tra i momenti più spassosi della serata, il confronto tra Paolo, il macellaio muscoloso e tatuato, che ha nominato Giselda (colei che stordisce mezza casa con il volume della sua voce) perché…

“Voglio fermare una cosa che sul nascere potrebbe far male a lei, vedo che sta provando qualcosa per me, la vedo troppo presa”

Sì, avete capito bene. Il ragazzo è convinto che la ragazza abbia perso la testa per lui e, per non farla soffrire, meglio farla uscire dal gioco. Per non illuderla. Peccato che la passione amorosa per lui sia praticamente inesistente. Lo ha definito “Bono“. Se bastasse un commento come questo, io sarei stato nominato da mezza Milano “per non farmi soffrire”.

Successivamente vediamo anche un video dove decide di affrontare colei che ha perso la testa per lui. E le dà dei consigli imperdibili. Stampate questa pagina perché vi servirà come vademecum per la sopravvivenza amorosa.

Sei tu la prima che deve credere in te, poi la gente crederà in te

Devi sempre essere sicura di te stessa

Tutto questo mentre lei lo osservava con un’aria interrogativa e si sentiva ripetere, alla nausea, “TE LE DICO SENZA MALIZIA QUESTE COSE, EH“. Quasi terrorizzato che lei scoppiasse in lacrime fuggendo in camera o si facesse nuove illusioni. Invece stava continuando a lavare i piatti del pranzo, probabilmente con interrogativi fondamentali tipo” Perché i pinguini non possono volare?”.

Si è poi parlato di Angelica e del suo difficile rapporto con il padre. Alfonso Signorini, con aria seriosa e impegnata, ha anticipato l’argomento, collegandosi con la casa. Tono serio: “Dov’è Angelica?”

“In bagno!”.

Molto bene.

La meno votata è risultata essere Grecia Colmenares. Signorini ha tentato la carta del sassolino nella scarpa da potersi togliere. “Sfogati con i tuoi coinquilini, Grecia!”

Lei, in modalità Pollon alla festa di laurea, ha scosso la testa sorridendo, perennemente felice:

“Non siente paura me comportado come sono io. Sono io trasparente, senza nessuna mascara”.

Fine dello sfogo.

Intanto abbiamo scoperto che Ciro vive ancora con la madre. Probabilmente siete sobbalzati sul divano dopo questa notizie ma tant’è.

La storia di Alex Schwazer è durata circa un’oretta, inclusa la sorpresa della moglie Kathrin che è entrata in casa (finalmente con contatto e senza mascherina).

“Sei freezato, mi spiace è la regola” ha tuonato Signorini mentre lui si voltava verso la moglie. Risultato? L’ha abbracciata, baciata, abbracciata ancora, baciata nuovamente. Mancava solo un accenno di tango. E nessuno a fiatare per dire “Comunque ci sarebbe il freeze...”

Momento che ha commosso tutti (e che sicuramente verrà ripreso anche nelle prossime puntate…) e che ha portato il conduttore del Grande Fratello 2023 a buttare lì un quesito completamente originale e mai sentito finora:

“Cesara, l’amore esiste?

La replica:

“Certo che l’amore esiste, ‘Ama e fa’ ciò che vuoi’ diceva Sant’Agostino”

Amare significa non dover mai dire mi dispiace, aggiungo io. (“Jennifer Cavalleri, Love Story, 1970).

Volete altre informazioni? Budget extra perso mentre un coro di “Nooooo” risuonava tra il pubblico. La disperazione, siori e siore.

Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio in nomination. Sappiamo chi NON deve uscire dal Grande Fratello 2023, vero?

beatrice luzzi e grecia colmenares cantano e ballano mon amour di annalisa (sbagliando ogni parola) #GF pic.twitter.com/IVB9x4z5eK — gfvip out of context (@oocGFVIP) September 18, 2023

E Grecia?, vi starete chiedendo. E che ne so io, è nominata ma non la prossima puntata bensì quella dopo.

Perché?, vi starete ancora chiedendo.