E anche nel quindicesimo appuntamento con il Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi è stata protagonista di 3/4 della puntata. Sono poche le certezze di questa edizione del reality show, tra queste la nomination della Luzzi e Giuseppe Garibaldi che, per uscire da un imbarazzo, ne crea uno ancora più grande. Dovrebbe essere doppiato, in certi momenti. O farsi scrivere le risposte da Giampiero Mughini, come già avvenuto in passato. Ma proviamo ad analizzare i punti salienti di questa puntata…

Grecia Colmenares incontra il figlio (“Non devo piangere, ahi, Signorini!”)

Sorpresa per Grecia Colmenares che, questa sera, dopo essere scampata all’eliminazione, ha potuto riabbracciare il figlio che non vedeva da quattro anni circa. Questo è fondamentalmente quello che si è compreso dal suo lungo racconto, in questa storia di italiano spagnoleggiante, simile al mio quando sono stato in vacanza a Barcellona (e proprio lì ho capito quanto tutto possa cambiare, modificando di una vocale, la parola “Pollo” quando ordini al ristorante…). Grecia Colmenares ha raccontato la sua lunga carriera di telenovelas e l’amore per Marcelo, il suo ex marito, con il quale ha avuto un figlio, Gianfranco. Ancora prima di entrare in Mistery Room, Grecia già piangeva, invocando “Ahi, Signorini!“. Ogni volta, dopo questa frase, mi aspetto l’ingresso di una banda di mariachi, provvisti di tamburelli, ma rimango sempre deluso.

“Non devo piangere!” ha ripetuto per tutto il tempo la Colmenares. Piangendo. E facendosi aria agli occhi, come fosse vittima di qualche misteriosa congiuntivite. Dopo una clip e un videomessaggio del figlio, è entrata in casa e finalmente ha potuto abbracciare il suo Gianfranco. Piangendo.

I due hanno iniziato a parlare fra di loro probabilmente in venezuelano, ma fortunatamente è venuto in nostro soccorso il traduttore che ci ha permesso di comprendere che “Te amo, mi vida” significava “Ti amo, vita mia“.

grecia colmenares te amo mi vida te amo mi amor con il traduttore sei la mia vita ti amo tanto ti amo mio amore pic.twitter.com/lNqYbklHYG — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 30, 2023

Grande Fratello 2023, le irresistibili (!) clip “riempi-puntata”

Io capisco perfettamente che riuscire a trovare argomenti per 4 ore di programma, in diretta, per ben due volte a settimane, sia qualcosa di complicato. Soprattutto se le uniche dinamiche girano intorno solo ad UN CONCORRENTE (citofonare Beatrice Luzzi). Ma ad un certo punto della quindicesima puntata, abbiamo assistito ad una serie di “clip riempi-puntata” pari agli argomenti di conversazione di due perfetti sconosciuti che devono fare 12 piani di ascensore insieme. Nell’ordine:

Clip sul flirt tra Beatrice Luzzi e Gerard Butler, risalente più o meno – a livello storico- di quando in Italia andava in onda la prima puntata di “Dawson’s Creek”. O forse quando Alessia Marcuzzi correva per le vie della città a chiedere a qualcuno -a caso- se volesse dichiararsi ad un altro perfetto sconosciuto che si ritrovava microfono e telecamera davanti alla faccia (sì, sto parlando di Colpo di fulmine).

Clip su Beatrice Luzzi che ammette di trovare affascinante Alfonso Signorini

Clip sui concorrenti che recitano la scena cult di Ghost mentre cercano di creare un vaso e invece danno vita ad un pappagallo per la minzione.

Clip su Mughini che vede la moglie sul divano insieme ai due cani, seguito dalla domanda delle domande, formulata in diretta da Signorini: “Giampiero, cosa hai imparato dai cani?” Mi aspetto queste domande più da Michela Brambilla su Rete 4 con “Dalla parte degli animali”. Oppure il passo ad un altro quesito stile “Non trovi più affascinante l’indipendenza dei gatti?” è davvero labile.

Detto ciò, siccome mancano solo pochi giorni alla prossima puntata -in onda giovedì 2 novembre- suggerisco altre clip per arrivare a 4 ore di diretta.

Votazioni anonime, aperte solo in diretta, per il quesito “Nell’amatriciana ci va il guanciale o la pancetta?“

Se potessi votare in segreto chi eliminare immediatamente dalla casa, chi sarebbe? E perché proprio Beatrice?

Filmografia completa di Massimiliano Varrese.

Clip “Indovina la telenovela“. Da un’immagine in primo piano di Grecia Colmenares, riesci a riconoscere di quale telenovela si tratti?

Clip su quante volte Giselda ha pronunciato la frase “A me piace la montagna” oppure “Mi manca la montagna“

Recap di tutte le immunità – che non hanno smosso nessun equilibrio nella casa- assegnate da Cesara Buonamici, a concorrenti a caso, con relativo collage della frase “Io nomino Beatrice” pronunciate di conseguenza.

E con quest’ultima abbiamo occupato un’ora buona di programma.

P.s. Suggerisco anche il simpatico gioco “Alfonso Signorini che deve riconoscere i concorrenti del Grande Fratello 2023”.

Il BRILLANTE futuro televisivo che aspetta Valentina riassunto in due secondi. #GrandeFratello pic.twitter.com/JUiFxDD092 — contechristino (@contechristino) October 31, 2023