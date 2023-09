Quarta puntata del Grande Fratello 2023 con inizio scoppiettante: Alfonso Signorini entra rischiando di scapicollarsi a terra per poi salutare Rebecca Staffelli chiamandola “Valeria“. Come il famoso padre, inviato di Striscia la notizia. Ma è un lapsus, dai, può capitare.

Infatti due ore dopo la chiama Rachele.

Poco dopo si è affrontato subito l’argomento -l’unico- caldo di questa puntata, nato ovviamente da uno scontro tra coinquilini. A far nascere queste INASPETTATE polemiche è stato un giochino assolutamente innocente del Grande Fratello: nominare chi è più affascinante, narcisista… e IPOCRITA. Assolutamente da replicare nelle tombolate di Natale in famiglia e ai compleanni di amici, per poi coprirsi la bocca dallo stupore per possibili reazioni indispettite. A uscirne peggio è stata Beatrice che si è beccata dell’ipocrita da 1/3 dei coinquilini. Forse perché, come sottolineato da Cesara Buonamici, era il peggiore dei tre aggettivi. Ma del resto, in questa nuova versione del Gf, al massimo avrebbero potuto indicare la persona più “birichina” di questa edizione.

Beatrice comunque si è -giustamente- inc@zzata come un puma e ha rispedito al mittente le accuse. Stupore soprattutto per Giselda: anche lei l’ha definita “ipocrita”. Messa alle strette in una discussione con una coinquilina, Giselda si è giustificata dicendo “Ma quando ci sono queste liti io penso alla montaaaaagnaaaaa“. Risposta che non fa una piega, del resto.

Domani provo anche io col commercialista. Vi farò sapere.

Anche Fiordaliso ha sc@zzato con Claudio, un concorrente del Grande Fratello 2023 che, senza tanti giri di parole, ha cercato di recuperare il rapporto con lei spiegandole che pensava avesse già realizzato tutti i suoi sogni, avendo almeno il doppio della sua età, e quindi meno interesse a partecipare al reality show. Insomma, un modo un po’ azzardato far sentire qualcuno ‘vicino alla Taffo’ per sogni e desideri, nel tentativo di mettere una pietra sopra e ricominciare un rapporto.

“C’è modo e modo e lei è stata una gran signora a risponderti così. L’argomento dell’età non è mai un argomento, tantomeno con una donna” ha commentato la Buonamici, seduta sul trono. Forse qualcuno lo aveva bisbigliato anche a Daenerys in una delle ultime puntate di Games of Thrones. E il resto è storia.

Fiordaliso, Grecia, Heidi e Angelica vengono chiamate in confessionale perché tutte e 4 affascinate dal “guru in the house“, alias Massimiliano Varrese. Il moderno modello ascetico alla peace & love medita, prega e si contorce in giardino. Eh sì, per me è quasi una contorsione. Da buon ipocondriaco, nemmeno se dovessi farmi una autoanalisi di un neo sospetto riuscirei ad avere la sua agilità corporea. Quindi, chapeau . Ma c’è stato un momento, stasera, in cui il suo self control ha avuto un chiaro momento di cedimento espressivo. Quando ha sentito pronunciare da Cesara Buonamici poche semplici parole:

“Io scelgo di rendere immune Beatrice”

E quindi non ha potuto nominarla durante la puntata.

Intanto, questa sera Rebecca Staffelli (aka Rachele, aka Valeria) ha dato il via ad un nuovo spazio: “i momenti tanto divertenti di questo Grande Fratello 2023“. Questo almeno nelle intenzioni. E via con clip esilaranti. Tra queste le su Giuseppe Garibaldi che insegna il calabrese a Alex Schwazer (ripetuto anche in diretta, perché, ehi, vuoi mettere il bis?) o lo shampoo continuamente versato sui capelli di Rosy che non comprendeva cosa stesse succedendo. So che, se non avete visto le scena, non vi farà ridere ma tranquilli, è stato così anche per chi le ha viste.

Pensare, dall’alto, di puntare a leggere qualche tweet più pungente o motivo di discussione, non era forse più interessante? Ah no, perché magari si rischiava di provocare reazioni non gradite in questa “nuova versione del Grande Fratello”.

Beatrice ha voluto rassicurare i figli perché da casa potevano vedere la madre al centro di critiche o accuse da parte di alcuni coinquilini. Nel dirlo ha utilizzato il termine “Branco“. Al pensiero di quanto accaduto nella scorsa edizione (proprio con l’uso di questo termine), io ho immaginato le sirene riecheggiare in studio mentre una voce metallica ripeteva:

“Evacuare l’edificio, ripeto, evacuare l’edificio, mantenete la calma”

Oppure mi aspettavo qualche secondo di silenzio e Signorini che recuperava da qualche parte Iva Zanicchi sul palco al grido di:

“Ma raccontaci una barzelletta pulita! ORA!”

Invece il conduttore ha semplicemente sbarrato gli occhi e iniziato a sottolineare, più, volte, fermamente, sfinito al solo pensiero, che questo termina era da evitare e che sono ben altre la situazioni in cui doverlo utilizzare. Sacrosanto eh. Però un momento che avrà generato ricordi non graditi.

Ah, tutto questo è avvenuto pochi secondi dopo la reazione morigerata di Lorenzo, salvo al televoto, che ha iniziato a saltellare per casa -sui divani e su tutti i pouf disponibili- festeggiando come nemmeno Fantozzi nella celeberrima partita Italia – Inghilterra. Perché vi riporto questo episodio? Solo per lo sguardo di Beatrice Luzzi nell’osservare la scena. Questo:

Un po’ come quando, mentre cammini per strada, vedi un piccione che non si è accorto che sta volando ad altezza parabrezza del pullman.

Paolo, il macellaio convinto che Giselda abbia perso la testa per lui quando in realtà “io penso solo alla montaaaaagnaaa“, ha rivisto la madre (con cui ha un ottimo rapporto) e ha letto in diretta un messaggio del padre con il quale, invece, non si sente da molto tempo.

“Tuo padre ha appena scritto un messaggio su Instagram! Ecco, leggilo”.

Paolo l’ha pure letto il messaggio ma è bastato solo lo sguardo per comprendere l’entusiasmo. Per quello che ha scritto? No, per l’immagine scelta. E ha sussurrato anche un chiaro “Una foto più bella poteva anche trovarla...”

Vi agevolo meglio lo sguardo;

Lo sguardo di Paolo quando ha visto la foto scelta dal padre per mandargli un messaggio pubblico su Instagram.#GrandeFratello pic.twitter.com/mnddtPj3mp — Alberto Graziola (@AlbertoGraziola) September 21, 2023

Che poi, diciamolo, ha pure ragione. Sceglila con cura una foto per recuperare il rapporto con qualcuno, se c’è la possibilità che la mostrino in diretta al Grande Fratello 2023.

Non la prima immagine che trovi, diciamo non particolarmente riuscita, dove sembra un incrocio tra Danny Zucco di Grease e il Ken Umano.

Ma forse sono solo io troppo suscettibile sull’argomento e tutti i miei amici sanno che, se solo pubblicano una foto sui social taggandomi, dove sono venuto espressivo e allegro come un chihuahua con la colite, la reazione immediata è solo una:

Grande Fratello 2023, Giselda ama la montagna (repeat mode on)

Intanto chiedono a Giselda un parere, un’opinione sulle discussioni all’interno della casa e le sue impressioni sul clima che si è acceso. Lei, che non aveva mai visto una sauna, il riso basmati e la lavastavoglie dal vivo, non si è tirata indietro dal dare un commento, anche scomodo, a quanto assistito:

“Quando vedo litigare dico sempre “Sto meglio in montagna!”

Dunque…

La prima volta, quando è entrata in casa e ha inondato Roma di ultrasuoni per l’emozione, è stata anche divertente (in un certo senso). Quando ha spiegato di amare follemente la montagna dove vive (e anche Mauro Corona) il divertimento è diventato un tirato sorriso. Alla terza volta che ha ha ripetuto la sua passione per la montagne, le mie pupille hanno iniziato a girare in senso antiorario. Alla decima volta che sento la stessa frase…

Per fortuna l’argomento poi è cambiato con le nomination, uno dei momenti clou della puntata. A finire a rischio eliminazione si sono ritrovati Arnold, Claudio, Vittorio, Grecia e Giselda. Uno di loro verrà eliminato.

E, tra le varie nomination, anche Heidi ha deciso di indicare proprio Giselda, in maniera palesa. Alfonso Signorini ha chiesto proprio a Giselda un commento a caldo su quanto appena sentito.

“Alfonso, io penso alla montaaaagnaaa!”

Sempre Giselda-penso-alla-montagna è stata scelta insieme a Giuseppe Garibaldi per passare una notte in suite. Dovevano scegliere un altro nome da portare con loro e la ragazza ha optato per Samira Lui. Garibaldi era ovviamente entusiasta all’idea: suite, vasca idromassaggio (“Alfonso, non l’avevo mai vista!“, non vi dico nemmeno chi l’ha detto, indizio: NON ama il mare), tartine, flute.

Una serata e una nottata da sogno?

Eh no, perché dopo la pubblicità, Signorini si è collegato e ha subito raggelato il minimo entusiasmo all’interno del collegio… scusate, della casa.

“Siccome ti vedo parecchio ringalluzzito Garibaldi, tornerete a dormire a casina, così ha deciso il Grande Fratello”

Ormai il Gf tipo genitori apprensivi di figli minorenni che devono tornare a casa entro il coprifuoco delle 2.

Chissà se durante la pubblicità sono corsi nella suite a scambiare lo spumante/champagne con sidro di mele. E le eventuali aragoste, fragole, cioccolata o peperoncino sostituti con una bella bagna cauda o polenta con cinghiale.

Così, tempo mezz’ora, e li riportavano, russando, con la carriola, nella casa morigerata del Grande Fratello 2023.

Sic!