Zero storie d’amore al Grande Fratello 2023, Luzzi: “Signorini era disperato” (video)

A 8 settimane dall’inizio del ‘Grande Fratello 2023’, ci sono poche dinamiche che coinvolgono i concorrenti dal punto di vista sentimentale. Dopo la relazione mai cominciata tra Massimiliano e Heidi e il due di picche rifilato da Paola a Giselda, non sono nate vere e proprie storie d’amore all’interno del reality di Canale 5. Gli inquilini del loft di Cinecittà, però, nelle scorse ore, hanno trovato una spiegazione plausibile ai motivi di questa situazione.

Grande Fratello Grande Fratello 2023, settima puntata: Grecia Colmenares ha più vite di Taylor di Beautiful, Giselda non è un camoscio

Durante una conversazione pomeridiana, il macellaio e Vittorio hanno espresso il proprio punto di vista sulla mancata presenza di Cupido, quest’anno, al GF:

Masella: “Purtroppo qua non nascerà mai nessuna coppia. Purtroppo hanno preso troppe ragazze fidanzate, così non crei mai dinamiche”

Melozzi: “Purtroppo l’hanno capito tutti che, se vogliono creare dinamiche interessanti, deve arrivare qualche new entry. Devono entrare delle ragazze single. Loro sono partiti dalle storie, adesso in fase di viaggio si può aggiustare un po’ il tiro, però devono decidere bene”.

Vittorio a Lorenzo: "Hanno puntato sulle storie,possono sempre aggiustare il tiro durante il cammino ,ma devono decidere bene" Aprite bene le orecchie 👂👂#GF #GrandeFratello pic.twitter.com/YNqW1cgk9B — Cristina 🌊🪷 (@witcher____96) October 4, 2023

L’ingegnere non ha tutti i torti. Tra amori dichiarati e tenuti lontani dalle telecamere, gran parte delle gieffine, secondo i rumours del web, risulta essere impegnata sentimentalmente. Non è da escludere, quindi, che, nelle prossime settimane, possano entrare nuovi concorrenti per dare uno scossone al cast iniziale. Anche dal punto di vista sentimentale.

Qualche ora più tardi, Beatrice Luzzi, in soggiorno con Fiordaliso, ha confermato la stessa tesi dei sui suoi compagni d’avventura. Ad oggi, non ci sarebbero i presupposti per far scoccare la freccia dell’amore:

Luzzi: “Alfonso, in puntata era disperato, con tutti noi, perché non trova ciccia per i suoi denti, l’ha detto tre volte chiaramente: “Voi mi dovete aiutare”.

Beatrice: "Alfonso ieri era disperato, con tutti noi" Fiorda: "Perché? Bea: "Perché non trovava ciccia per i suoi denti" LA BEA HA RAGIONE #GrandeFratello pic.twitter.com/v34VvfDidv — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) October 3, 2023

Di chi è la colpa? Un classico gioco della bottiglia potrebbe essere la scelta giusta per uscire definitivamente da questa impasse?

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy